Dernière cérémonie funéraire à Québec

«Comme on a choisi ce pays, on aimerait beaucoup que ce pays nous choisisse», a-t-il ajouté.

Plusieurs centaines de musulmans et de non-musulmans se sont déplacés au centre des congrès de Québec pour rendre un dernier hommage aux trois résidants de la Vieille-Capitale tombés sous les balles il y a cinq jours à la Grande mosquée de Québec.

M. Guillet a décrit Azzedine Soufiane, Mamadou Tanou Barry et Ibrahima Barry comme des «martyrs», des «étoiles qui vont nous guider», des fidèles n'ont «pas pu finir leur prière» dimanche dernier. «Nous demandons à Allah de les ramener à lui pour qu'ils puissent terminer leur prière.»

Bissonnette, une autre «victime»

L'imam Guillet a aussi qualifié Alexandre Bissonnette, accusé de six meurtres, de victime dans cette affaire.

«Il y a des mots qui ont été plantés dans son cerveau» dans un climat créé par «certains politiciens, certains journalistes, certains médias».

«Notre ennemi n'est pas Alexandre Bissonnette, c'est l'ignorance», a continué le leader religieux.

«J'ai honte»

Lise, une professeure de cégep qui assiste à la cérémonie, a affirmé avoir fait le déplacement «pour soutenir» les familles de victimes et la communauté. «Je réside à Québec et j'ai honte. Tout ce qui me passe me dépasse», a-t-elle ajouté, une rose rouge sur les genoux.

À l'entrée du centre des congrès, Amina Bensoltan disait espérer que cette cérémonie puisse contribuer à panser les plaies ouvertes par l'attentat, «pour qu'on puisse construire un Québec, un Canada fort avec tout le monde». «Quand je vais dans mon pays natal et que l'avion atterrit à Québec, je suis chez moi», a-t-elle ajouté.