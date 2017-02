«Je n'ai jamais vu de mal ici», dit un blessé dans l'attentat à la mosquée

Agrandir

Mohamed Khabar, ancien barbier à Casablanca, s'est installé à Québec il y a environ sept ans et s'est bâti une clientèle assidue. Il était à la mosquée lorsque les tirs ont commencé à retentir et a reçu une balle dans la cuisse. Trois jours après le drame, il s'estime chanceux de ne pas être plus gravement blessé.

Photo tirée de Facebook