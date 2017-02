Cérémonie funèbre demain à Montréal et probablement vendredi à Québec

Une cérémonie funèbre aura lieu demain à Montréal en mémoire de trois des six victimes de l'attentat de dimanche à la mosquée de Québec, tandis qu'une autre cérémonie aura lieu dans la Capitale-Nationale vendredi ou samedi. Une grande marche aura également lieu dimanche à Québec en mémoire des six disparus.

La première des deux cérémonies aura lieu jeudi après-midi, vers midi, à l'aréna Maurice-Richard, dans l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. On y saluera la mémoire de Abdelkrim Hassane (41 ans), Khaled Belkacemi (60 ans) et Aboubaker Thabti (44 ans), tombés dimanche sous les balles d'un extrémiste à la mosquée de Québec.

L'aréna Maurice-Richard peut accueillir 5600 personnes dans les gradins. La glace sera recouverte pour en accueillir davantage.

Cette cérémonie a lieu à Montréal parce que les dépouilles y sont et leur famille compte les faire enterrer dans leur pays d'origine, a indiqué Mohamed Yangui, président du Centre culturel islamique de Québec. Deux d'entre eux sont originaires de l'Algérie et un de Tunisie.

« On aura l'occasion pour une dernière fois de rendre hommage à ces hommes qui ont fait tellement pour la région de Québec », a indiqué le maire de Montréal, Denis Coderre. Celui-ci doit rencontrer les imams responsables de la cérémonie plus tard aujourd'hui pour organiser le tout.

Policiers en uniforme

Par respect pour les victimes, la Fraternité des policiers de Montréal a par ailleurs invité ses membres à laisser leurs pantalons de camouflage à la maison et à revêtir leur uniforme réglementaire. Ils remiseront également leur casquette rouge pour porter leur chapeau bleu. Le syndicat a aussi pris le soin de demander aux agents qui prendront part au service d'ordre de retirer les autocollants apposés sur leurs vestes pare-balles en guise de moyen de pression.

Une cérémonie est aussi en planification à Québec pour les trois autres victimes. Elle pourrait avoir lieu ce vendredi ou samedi. Deux lieux sont envisagés, soit le Centre Vidéotron ou le Stade Telus, à l'Université Laval. « À Québec, on va avoir des funérailles qui seront vendredi ou samedi. On est en train de travailler avec la communauté actuellement. Il faut trouver le lieu, et il faut que le lieu soit disponible. Ça doit être un lieu qui peut accueillir plusieurs milliers de personnes parce qu'ils attendent beaucoup de visiteurs, entre autres de Montréal. C'est une logistique à organiser. »

« Plusieurs milliers de personnes voudront certainement y prendre part », a d'ailleurs expliqué Mohamed Yangui.

Le premier identifié n'était pas disponible, mais Régis Labeaume se montrant confiant pour un autre emplacement. «Je pense qu'on en a trouvé un. »

Deux des victimes dont la cérémonie funèbre aura lieu à Québec seront aussi enterrées dans leur pays d'origine, la Guinée. Ainsi, une seule des six victimes sera enterrée au Québec, au cimetière musulman de Laval.

Ce matin, le maire Coderre a de nouveau lancé un appel à la solidarité avec la communauté musulmane, souhaitant qu'elle soit mieux acceptée. « Il faut arrêter de pointer du doigt, ostraciser une communauté », a-t-il réitéré ce matin.

Mardi après-midi, le Bureau du coroner, à Montréal, a libéré cinq des six corps après avoir réalisé les autopsies. « Les familles sont donc libres d'en prendre possession au moment qui leur convient par l'entremise de la maison funéraire de leur choix. Ces décisions leur appartiennent », indiquait hier une porte-parole, Geneviève Guilbault.

- Avec Tommy Chouinard et Martin Croteau