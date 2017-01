«Il nous tirait comme des lapins»

Algérien d'origine, M. Yahia assure qu'il n'y avait qu'un seul tireur. « Nous nous sommes regardés les yeux dans les yeux. J'ai vu le pistolet. Les rafales qu'il tirait, et le sang-froid incroyable qu'il avait. Je pourrais reconnaître cette personne n'importe où », dit-il.

Pour une raison qu'il ignore, il a été épargné par l'assaillant. Mais son grand ami Khaled Belkacemi, professeur au département des sols et de génie agroalimentaire de l'Université Laval, n'a pas eu autant de chance. Le père de trois enfants, âgé de 60 ans, est mort sur les lieux.

C'est M. Yahia qui était allé le chercher à la maison, quelques minutes plus tôt, pour l'inviter à aller prier avec lui. « Je lui ai dit : on va faire un tour, on parle de hockey, du Canadien, puis on revient. Je l'ai échappé belle, mais je n'éprouve pas de haine à l'égard du tueur. Que Dieu lui pardonne son geste », dit-il.

« Je veux d'ailleurs transmettre un message de paix, d'amour, de tolérance à tout le monde. Ce sont des valeurs qui m'ont été inculquées en Algérie, mais c'est aussi les valeurs qui ont été renforcées, ici au Québec. J'espère de tout coeur que ce drame n'est qu'un geste isolé et qu'il ne viendra pas enfreindre la relation formidable qu'entretient le Québec et toutes ses communautés culturelles. Le Québec est le plus beau pays du monde. Je suis coach de hockey, je vis ma vie à pleins poumons, comme un Québécois, ne laissons pas la haine détruire ça », implore M. Yahia.

Au domicile de la victime, situé non loin de l'aéroport Jean-Lesage, des dizaines de membres des communautés algérienne et maghrébine de la région de Québec se sont relayés jusqu'à tard en soirée pour venir offrir leurs condoléances à sa famille. La femme de M. Belkacemi, Safia Hamoudi, aussi professeure dans le même département, a reçu en après-midi la visite du doyen de sa faculté. « Elle est dévastée. Toute la communauté essaie de la consoler, mais c'est un drame terrible pour elle et ses enfants », a raconté Safia Chefaoun, une amie de la fille du défunt.

Les proches de M. Belkacemi le décrivent comme un grand sportif. Il jouait au soccer régulièrement et faisait du jogging presque tous les jours.