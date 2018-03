50 tendances pour 2013

Se faire rembourser

Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que de réaliser qu'on a payé sa chambre d'hôtel plus cher que les autres clients - et le plus souvent en pensant au contraire avoir fait une bonne affaire -, en 2013, on prend les moyens de se faire rembourser! Tingo.com, créé par le géant TripAdvisor, promet à ses utilisateurs que si le tarif d'une chambre réservée sur son site baisse entre le moment de la réservation et les 24 heures précédant leur arrivée, la différence leur sera automatiquement remboursée. Pas mal du tout, d'autant plus que la chose se produirait lors d'une transaction sur trois en moyenne. Le service ne s'applique qu'aux chambres remboursables, mais elles constituent la majorité des offres, et il est entièrement gratuit.

Seul inconvénient: on ratera les rabais proposés directement par les hôtels, mais on peut toujours contourner le problème puisque si l'on découvre un rabais plus intéressant 24 heures avant notre arrivée, on peut annuler notre réservation Tingo.com (sans frais pour les offres remboursables) et la refaire directement sur le site de l'hôtel.

- Violaine Ballivy