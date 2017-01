Patinoires recherchées

La Presse

Votre patinoire extérieure fait votre fierté et l'envie du voisinage ? Faites-nous-en part ! Nous publierons une sélection des plus belles photos reçues. De plus, un de nos photographes se rendra photographier la patinoire qui aura obtenu la faveur de notre jury. Alors à vos tuyaux d'arrosage et à vos appareils photo ! - L'équipe des Sports