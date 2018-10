Immigration : le fédéral muet sur le plan Legault

Le dirigeant de la Coalition avenir Québec (CAQ), qui a remporté une victoire électorale sans appel, lundi soir, a affirmé à maintes reprises qu'Ottawa devrait décider du sort des nouveaux arrivants qui échoueraient aux tests de français et de valeurs qu'il compte leur faire subir.

Au sein du gouvernement fédéral, on avait généralement refusé (à une exception près) de s'immiscer dans le débat, histoire de ne pas s'ingérer dans le processus électoral. La victoire caquiste n'a pas délié les langues, pas même celle de Justin Trudeau, qui vante les vertus de l'immigration.

« On ne va pas toujours être d'accord sur tout ; ce serait bien plate si tous les premiers ministres étaient toujours d'accord », s'est contenté d'offrir le premier ministre en marge d'une annonce à Vancouver, esquivant deux questions portant directement sur l'immigration.

Il n'a ainsi pas voulu indiquer s'il partageait le même malaise qu'avait exprimé sa ministre Diane Lebouthillier sur les velléités caquistes d'expulser les immigrants qui n'ont pas appris le français et réussi un test de valeurs dans un délai maximal de quatre ans.

La Gaspésienne avait été la seule à monter au front, alors que la campagne battait son plein, mercredi passé : « La proposition de la CAQ, je ne peux pas être d'accord avec ça. Je pense qu'au Canada, il y a des règles au niveau de l'immigration ».

Mardi, la ministre a affirmé que le gouvernement fédéral allait « expliquer » au premier ministre québécois quelles sont les « règles », notant que « même lui (M. Legault) l'a dit, qu'il avait peut-être une méconnaissance au niveau de l'immigration ».

Ses collègues du conseil des ministres ont fait preuve d'une plus grande réserve. Certains ont suggéré que les promesses faites en campagne par le chef de la CAQ ne se matérialiseraient pas nécessairement.

« Gouverner est différent que faire une campagne électorale », a commenté le ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, notant que le temps serait bientôt venu pour le futur conseil des ministres caquiste « de prendre des décisions et d'élaborer des politiques ».

Il a affirmé qu'il souhaitait « comprendre exactement leur plan » et rencontrer « vite » la personne qui héritera du portefeuille de l'Immigration.

Les contours du plan caquiste se définissaient au fur et à mesure que la campagne progressait. Dans la dernière portion du marathon, il avait affirmé que les nouveaux arrivants pourraient passer les tests « autant de fois qu'ils le veulent », jusqu'à ce qu'ils les réussissent.

Après avoir commis deux faux pas en autant de jours en répondant à des questions sur le fonctionnement du système d'immigration et s'être fait accuser de mener une « campagne de peur », le dirigeant de la CAQ s'était montré plus réticent à discuter de sa proposition.

Il avait envoyé la balle dans le camp d'Ottawa en arguant que le seul pouvoir du gouvernement du Québec était « d'émettre le certificat de sélection » et que pour le reste, « si les gens ont des questions à poser [...] qu'ils posent des questions à Justin Trudeau ».

Mais les déboires qu'a connus le chef en parlant immigration n'entament pas la détermination des conservateurs fédéraux d'en discuter eux aussi, si besoin est, pendant la campagne électorale fédérale, a indiqué le député Alain Rayes.

« Je considère que l'immigration est un enjeu en ce moment, pas juste au Québec, mais partout », a fait valoir en entrevue le lieutenant québécois du Parti conservateur du Canada, mardi matin.

« Il y a un enjeu d'intégration, et il y a à travers tout ça les questionnements que plusieurs Québécois et Canadiens se posent par rapport à la religion », a ajouté M. Rayes, dont la formation a fait du sujet des traverses irrégulières à la frontière un enjeu prépondérant.

« C'est un sujet qui est délicat parce que l'objectif n'est pas de nourrir de la haine, mais plutôt de voir comment on peut bien faire notre travail », a-t-il soutenu.

Victoire saluée... et nuancée

Chose certaine, l'élu de Richmond-Arthabaska estime que la retentissante victoire électorale des troupes caquistes de François Legault est de bon augure pour celles d'Andrew Scheer, au fédéral, à environ un an du prochain scrutin.

« Je pense que le terrain est fertile pour nous. Le discours de centre, centre droit, économique, où les gens veulent une meilleure gestion des finances publiques, moins d'impôt, moins de taxes, a une oreille de la part de plusieurs citoyens, dont au Québec », a-t-il suggéré.

« Ce qu'on constate, et on le voit un peu partout au Canada lorsqu'on regarde la carte électorale en 2015 et la carte électorale aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gouvernements libéraux qui ont changé », a noté le député Rayes.

Les libéraux ont eu la vie dure ces derniers temps : après avoir été pratiquement rayés de la carte en Ontario, ils ont perdu leur majorité au Nouveau-Brunswick. Et lundi soir, ceux de Philippe Couillard ont été chassés par les Québécois.

Selon le ministre LeBlanc, on ne peut forcément « tirer d'un résultat provincial une leçon et un momentum fédéral ». Et il a servi cette mise en garde en établissant un parallèle entre la victoire des néo-démocrates en Alberta et la déconfiture qui a suivi sur la scène fédérale.

Cinglant, il a fait valoir que l'ancien chef fédéral du Nouveau Parti démocratique Thomas Mulcair était « rentré à la Chambre des communes (en se pensant déjà) devenir premier ministre du Canada parce que Rachel Notley (avait) gagné une élection en Alberta » en mai 2015.

« Et voir les visages de ses 100 et quelques députés NPD il y a trois ans et demi, tout excités parce que Mme Notley a remporté une victoire surprise en Alberta... je pense que la leçon, c'est dire où est le NPD maintenant, et où est M. Mulcair ? », a raillé le libéral.