 Avis d'ébullition pour les résidants de Saint-Hubert et Saint-Bruno 

Un avis d'ébullition a été émis cet après-midi.

Selon la municipalité, des travaux de raccordement d'aqueduc par un entrepreneur pourraient être à l'origine du problème.

Environ 105 000 personnes sont touchées.

«Pour le secteur visé, il est obligatoire de faire bouillir l'eau pendant au moins une minute avant consommation», indique un communiqué. «La Ville met aussi en garde les utilisateurs du danger d'utiliser de l'eau non bouillie pour la préparation des boissons et des aliments, le lavage des fruits et des légumes destinés à être mangés crus, la fabrication des glaçons et le brossage des dents, et ce, jusqu'à ce que la Ville de Longueuil informe les citoyens d'un retour à la normale.»

Même dans le meilleur des scénarios, l'avis d'ébullition devrait être en vigueur pour au moins deux jours, a indiqué Louis-Pascal Cyr, porte-parole de la Ville de Longueuil. La conduite qui a testé positif relève de l'agglomération de Longueuil.

«Avant de pouvoir lever cet avis, on doit avoir deux séries de tests successifs qui sont tous négatifs», a-t-il expliqué. «Ce type de test-là, c'est à peu près 24 heures.»

Il a ajouté que le test qui s'est révélé positif était extrêmement récent, la réglementation obligeant les autorités à agir rapidement après un test positif.

«On ne peut jamais être sûrs à 100% mais il y a eu un incident tout près de l'endroit où l'échantillon a été pris», a relaté M. Cyr. Il s'agit d'un problème «dans les travaux d'un entrepreneur qui travaillait au raccordement d'entrées de service. Il y a manifestement eu infiltration.»

Longueuil avait été durement touchée par une crise de l'eau en 2015, alors que le bris d'un réservoir de diesel avait permis le déversement de 28 000 litres de carburant dans le réseau d'aqueduc local. À l'époque, les autorités demandaient aux citoyens de ne pas consommer l'eau du robinet, même bouillie.