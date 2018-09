 Simons s'excuse pour un soutien-gorge au nom d'une juge canadienne 

Le morceau de lingerie, autrement plus léger qu'une toge à col d'hermine, a rapidement été débaptisé par l'entreprise de Québec.

Il faisait partie d'une gamme dont chaque pièce était baptisée en l'honneur d'une « pionnière canadienne » : l'auteure Gabrielle Roy, la suffragette Nellie McClung, l'avocate Clara Brett Martin et l'humoriste Rose « La Poune » Ouellet, par exemple, ont aussi vu leur nom emprunté par Simons et attribué à un modèle de soutien-gorge.

Dans le cas de Mme McLachlin, la chaîne vantait le fait qu'« elle fut la première femme à être nommée juge en chef de la Cour suprême du Canada ». Parmi les « pionnières » retenues par Simons, elle est la seule à être toujours vivante.

« Même si les intentions sont bonnes, on semble vouloir faire du profit sur le dos de ces femmes dont on a gommé les noms de famille pour mieux séduire, avait dénoncé Lysanne Larose dans une lettre ouverte publiée dimanche dans La Presse. [...] Non aux brassières en dentelle. Oui aux bustes en bronze. »

« DE MAUVAIS GOÛT »

Lundi après-midi, le grand patron de Simons, Peter Simons, a rendu publique une déclaration d'excuses.

« Cette initiative était de mauvais goût et je vous présente mes sincères excuses pour cette utilisation inappropriée du nom de Mme McLachlin ainsi que celle des autres femmes, a-t-il affirmé. Réalisant mon erreur, j'ai retiré et détruit tout le matériel lié à cette campagne. »

M. Simons a reconnu qu'il avait lui-même « autorisé » l'utilisation du nom de l'ex-juge en chef. Il a ajouté que ses équipes prévoyaient revoir le fil des événements afin de tirer les leçons « de cet incident » et que l'entreprise contribuerait à la campagne de financement d'un refuge pour femmes de la capitale fédérale.

Le produit, toujours en vente, a pris le nom plus neutre de « bralette dos nageur ». « Un style d'inspiration athlétique en version ultraféminine avec sa délicate dentelle filet aux accents floraux », précise le site web de Simons, qui vante ses « bonnets triangles souples sans armatures avec coussinets mousse amovibles pour un galbe au naturel ».

« La très honorable Beverley McLachlin remercie la Maison Simons pour l'attention immédiate portée à cette affaire. Elle est ravie qu'un don de bienfaisance soit fait au Cornerstone Housing for Women ici à Ottawa », a indiqué par courriel Me Katie Black, porte-parole de l'ex-juge en chef.

Les autres soutiens-gorges ont aussi perdu leurs noms historiques.