 La grève des 450 professionnels de la BAnQ prévue en fin de semine est annulée 

La grève des quelque 450 professionnels de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, qui devait commencer tard vendredi soir et se poursuivre tout le week-end, est finalement annulée. La Presse canadienne a appris qu'une entente de principe venait tout juste d'intervenir, vendredi, entre les parties.

Richard Perron, le président du Syndicat des professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ), qui représente ces 450 professionnels, a confirmé l'information en début de soirée vendredi.

La grève devait durer samedi et vendredi.

Ces professionnels sont des bibliothécaires, archivistes et analystes en procédés informatiques. Ils avaient décidé de tenir un débrayage durant le week-end parce que c'est une période pendant laquelle se fait la mise à niveau du système informatique.

Le SPGQ n'a pas voulu dévoiler le contenu de l'entente de principe, préférant en garder la primeur pour ses membres, comme c'est habituellement le cas en pareilles circonstances. La rémunération était au coeur du litige.

La convention collective était échue depuis le 31 mars 2015, soit depuis trois ans et demi.

Plus tôt cette semaine, la direction de BAnQ disait avoir espoir de s'entendre le plus rapidement possible avec son syndicat des professionnels et y mettre tous les efforts requis.