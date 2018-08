La maison Monbourquette ferme ses portes

L'organisme était financièrement « au bord du gouffre », plaide le président du conseil d'administration, Gérard Veilleux, qui estime que le transfert de la mission à une chaire de recherche de l'Université de Montréal est le seul moyen d'assurer la survie de la mission.

Depuis quelques années, l'organisme faisait face à une augmentation des coûts et à une baisse des dons. « Face à ce gouffre financier énorme la solution la plus simple, c'était de fermer la place. Nous avons voulu en assurer la pérennité. »

Au cours du mois d'août, la fondation Monbourquette a donc fait un don de 1,2 million à l'Université de Montréal pour créer la chaire d'enseignement et de recherche Jean Monbourquette, sur le soutien social aux endeuillés. L'université formera des centaines de personnes qui continueront à épauler les endeuillés, croit Gérard Veilleux. « On va aider beaucoup plus d'endeuillés avec beaucoup plus d'ampleur. »

Une tragédie, dénoncent plusieurs

Mais ce faisant, la maison laisse en plan des dizaines de clients qui vivent une véritable tragédie, dénonce celle qui était jusqu'à tout récemment porte-parole de l'organisme, Dominique Bertrand. « On a complètement laissé de côté les personnes endeuillées qui sont actuellement en suivi. Une seule personne va assurer le suivi de la clientèle alors que l'agenda des bénévoles, qui assuraient le service d'écoute, était plein ! s'insurge Mme Bertrand. Je suis sûre que tout cela est fait légalement, mais ça n'est pas parce que c'est légal que c'est moral. »

« Je ne peux pas cautionner ce qui se passe en ce moment, au mépris des gens qui n'ont pas de place où aller pour parler de leur peine, car il ne faut pas oublier que les services de la maison étaient gratuits. La madame qui vient de perdre son mari ouvrier et qui n'a même pas d'argent pour lui payer des funérailles, est-ce qu'elle a 100 $ pour aller chez le psychologue ? La réponse, c'est non ! »

Mme Bertrand, qui a démissionné il y a quelques jours des fonctions de porte-parole de la maison, était le visage de la maison Monbourquette depuis dix ans. Gérard Veilleux affirme que Mme Bertrand est mal informée et précise qu'elle n'a assisté à aucune réunion du conseil d'administration depuis au moins deux ans.

Personne laissé en plan

« Tout cela s'est fait d'une façon assez sauvage merci ! », estime un employé, qui a été averti de la situation, comme tous les travailleurs et bénévoles, il y a deux jours à peine. « On avait une cessation d'emploi et un chèque et c'était fini. On a dû appeler tous nos clients de suivi en catastrophe pour les avertir de la situation. C'est vraiment resté en travers de la gorge des gens. »

« Les gens présents pleuraient. Des travailleurs sociaux d'expérience, qui avaient développé une expertise pointue, ont été remerciés, sans même qu'ils aient pu dire un mot aux clients endeuillés ! Ça ne se peut pas, qu'ils mettent la clé dans un tel organisme ! », renchérit une autre bénévole.

Gérard Veilleux n'est pas d'accord. « Personne n'est laissé sur le carreau. On n'a pas travaillé très fort pendant 15 ans pour cette cause-là pour tout laisser tomber », dit-il. Les suivis entamés avec la clientèle seront complétés au cours des prochaines semaines, promet-il, et la maison cherche actuellement un nouvel organisme pour lui transférer sa ligne d'écoute.

Les dons transférés à l'Université de Montréal proviennent des sommes amassées par la fondation, mais chacun des donateurs a été averti du changement de structure de la maison Monbourquette, souligne Gérard Veilleux. « Et ils ont tous maintenu leur don ».

La maison Monbourquette, qui opérait avec un budget annuel de 775 000 $, offrait depuis 2004 des services aux endeuillés. Elle a été nommée en l'honneur de Jean Monbourquette, prêtre oblat et psychologue, pionnier dans le domaine du suivi de deuil.