Vents violents: 175 000 foyers privés d'électricité

Montréal et la Montérégie sont les deux régions les plus affectées, avec respectivement 100 000 et 53 000 pannes.

La société d'État blâme «des orages et des vents violents». «Nos équipes sont déployées afin de rétablir le service le plus rapidement possible», a ajouté l'entreprise.

Chez Environnement Canada, on pointe du doigt deux lignes d'orages violents qui se déplacent sur le sud et le centre de la province.

«Ça a donné des dommages du côté de l'Estrie, de la Beauce, des Bois-Francs, c'est une première ligne qui est en train de quitter le Québec, qui s'approche de la frontière avec le Maine», a expliqué en entrevue le météorologue Alexandre Parent. «Il y a eu une autre zone d'orages qui a traversé Montréal. [...] Cette zone se trouve présentement juste à l'est de la rivière Richelieu, pratiquement sur Drummondville.»

Des rafales de 93 km/h ont été enregistrées à Montréal-Trudeau et à l'aéroport de Saint-Hubert.

À Saint-Julien, près de Victoriaville, une maison-mobile a été soufflée par les vents violents jusqu'au milieu de la voie publique.

«Elle a tassé d'à peu près 75 pieds. Tout est parti», a décrit Éric Faucher, inspecteur municipal. «Elle est détruite, il n'y a plus rien.» Ailleurs dans le village, des arbres se sont effondrés sur des lignes électriques.