 Hells Angels: un local typique à Saint-Charles-sur-Richelieu 

Expulsés ou bloqués dans quelques villes de la Montérégie ces dernières années, les Hells Angels de la section South ont réussi à aménager, en douce, un nouveau local typique à Saint-Charles-sur-Richelieu, où ils ont reçu plus de 300 motards du Canada il y a trois semaines, et qui semble vouloir être là pour de bon.

Une audience récente devant la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ) pour l'obtention d'un permis visant à servir de l'alcool durant le Canada Run a levé le voile sur la transformation d'une bucolique ferme du 4e Rang Nord en bunker des Hells Angels.

La Sûreté du Québec savait que la propriété était le local des Hells Angels de la section South et que le Canada Run pourrait s'y tenir. Lorsqu'elle a su que la demande de permis avait été faite par le fils d'un motard - et non par les Hells Angels eux-mêmes -, elle a soupçonné une manoeuvre de « fausse représentation » par l'utilisation d'un prête-nom et s'est opposée à la demande de permis.

Elle a eu la confirmation que le Canada Run se tiendrait à Saint-Charles-sur-Richelieu lorsque deux membres de la section South des Hells Angels, Gaétan Brisebois et Dean Moore, ont rencontré l'enquêteur expert des motards, Alain Belleau, pour l'aviser officiellement.

Le 6 août dernier, quelques jours avant l'événement, l'enquêteur Belleau, le propriétaire des bâtiments abritant le local des motards, Richard Dion-Lecompte, et le Hells Angel Dean Moore ont témoigné devant deux régisseurs de la RACJ.

C'est plutôt rare qu'un membre en règle des Hells Angels témoigne publiquement. Moore a répondu aux questions portant sur l'organisation de l'événement, sur l'acquisition du local et, étonnamment, sur le fonctionnement des Hells Angels.

VIDER LES CENDRIERS

Depuis la fin des procédures de SharQc, les Hells Angels semblent rechercher la sympathie de la population, et l'audience devant la Régie s'inscrit vraisemblablement dans cette tendance. « Ces gens-là ont décidé de faire une demande pour être en bonne et due forme », a lancé leur avocat, Me Gilles Doré, à l'ouverture de l'audience.

D'emblée, ce dernier a admis que la demande « de permis de réunion pour servir des boissons alcooliques lors d'un événement socioculturel » et pour une fête « en famille et amis » faite par le propriétaire officiel du 3417, 4e Rang Nord à Saint-Charles, Richard Dion-Lecompte, a été effectuée pour le Canada Run des Hells Angels.

M. Dion-Lecompte a témoigné le premier et déclaré qu'il allait s'occuper de la propreté des lieux et vider les cendriers durant le Canada Run. Les régisseurs n'ont toutefois pas trouvé que son rôle était très important en tant que demandeur de permis.

Le témoin a ajouté avoir acquis la propriété le 9 mars 2018 - 10 jours avant une perquisition policière au local - à la demande de son père Robert, pour rendre service à ce dernier. Il a dit ne pas savoir combien la maison avait été payée.