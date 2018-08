 Incendies de forêt: nouvel ordre d'évacuation en Colombie-Britannique 

Quelque 1500 propriétés et 3000 personnes font l'objet d'un ordre d'évacuation et plus de 560 incendies de forêt sont actifs dans la province.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique a décrété l'état d'urgence provincial, mercredi.

L'état d'urgence demeurera en vigueur pendant 14 jours, mais pourra être prolongé ou levé si nécessaire.

Par ailleurs, la fumée dégagée par les nombreux incendies de forêt en Colombie-Britannique continue à obscurcir le ciel de l'Alberta.