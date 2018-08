Fin de la grève pour les ambulanciers de Dessercom

Les 230 paramédics concernés sont membres de plusieurs syndicats rattachés à la Fraternité des employés du préhospitalier du Québec - un regroupement indépendant des grandes centrales. Les travailleurs concernés travaillent à Louiseville, Rawdon, Côte-de-Beaupré et dans la région de Québec et de Lévis.La grève avait débuté en mars 2016; elle aura donc duré un an et demi.

Au cours d'une entrevue avec La Presse canadienne, jeudi, Daniel Chouinard, président de la Fraternité des employés du préhospitalier, a précisé que ses membres toucheront 10,25 pour cent d'augmentations pour les cinq premières années de la convention collective, soit de 2015 à 2020. Pour les deux années suivantes, soit jusqu'en 2022, la convention sera rouverte, mais pour les augmentations salariales seulement.

Des gains ont également été faits au chapitre des vacances et des frais de formation.

Du côté de Dessercom, le président du conseil d'administration, Clément Boucher, s'est dit heureux que le conflit de travail soit enfin derrière eux.