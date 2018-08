Le mauvais temps secoue une partie du Québec

Les secteurs de la rivière du Lièvre et de Papineauville-Chénéville ont été visés par une alerte de tornade durant une partie de la soirée. L'orage s'est finalement déplacé vers le nord-est sans qu'aucune tornade ne se forme.

Dans le sud de la province, la chaleur accablante des derniers jours a fait place à de forts orages venus de l'ouest. Des vents de 82 km/h ont été rapportés, et une vingtaine de millimètres de pluie sont tombés. Sur la Rive-Sud et à Rigaud, des arbres ont été déracinés.

Plus de 10 000 foyers montréalais et près de 11 000 en Montérégie étaient encore privés d'électricité vers 23h lundi. À l'Aéroport Pierre-Elliott Trudeau la plupart des vols ont été retardés et les autres annulés.

Les veilles d'orages violents pour Montréal ont été levées tard en soirée. «On ne prévoit pas que ce soit aussi violent mardi», a indiqué le météorologue d'Environnement Canada Michael Powers à La Presse.

Un système dépressionnaire est attendu jeudi soir et devrait faire baisser les températures.