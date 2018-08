 Alerte de tornade dans l'Outaouais, 17 500 pannes à Montréal 

De violents orages s'abattent sur le sud du Québec. Plus de 17 500 foyers à Montréal et près de 11 000 en Montérégie sont privés d'électricité. En soirée, Environnement Canada a publié une alerte de tornade pour les municipalités de Papineauville et de la rivière du Lièvre dans l'Outaouais.

Des vents destructeurs, de la grosse grêle et de la pluie intense par endroits sont aussi possibles, selon Environnement Canada.

Au moment de la publication de l'alerte, l'orage était près de Notre-Dame-de-la-Salette et se dirigeait vers le nord-est.

Cette situation est dangereuse et peut causer des blessures mortelles, prévient l'agence météorologique.

«Mettez-vous immédiatement à l'abri si un phénomène météorologique menaçant s'approche», insiste Environnement Canada sur son site internet.

Des alertes d'orages violents sont d'ailleurs en vigueur à Montréal, Laval, Lachute, Lanaudière et Saint-Hyacinthe. Quelque 10 990 clients d'Hydro-Québec n'ont plus de courant en Montérégie, et 17 500 en sont privés à Montréal. Plus de 3000 clients sont affectés dans les Laurentides et 2200 à Laval.

La plupart des vols en partance de l'aéroport Pierre-Elliott-Trudeau sont retardés et quelques-uns sont annulés.

Les météorologues d'Environnement Canada surveillent «un amas d'orages violents pouvant produire des rafales très fortes, de la grêle de la taille d'une pièce de cinq cents à une balle de ping pong et de la pluie forte», indique le site du ministère.

Certains secteurs de Montréal, dont Verdun, sont touchés par des chutes de grêle.

Au Stade IGA, où se déroule la Coupe Rogers, les gradins et les courts de tennis se sont vidés, en attendant une accalmie. Les matchs ne reprendront pas avant 21h, lit-on sur l'horaire en ligne de l'événement sportif. Quatre rencontres sont encore à disputer ce soir.

- Avec La Presse Canadienne