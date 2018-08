Soleil de plomb sur le sud-ouest du Québec

L'agence fédérale évoque des températures de «près de 30 degrés» pour le grand Montréal et d'«entre 30 et 33 degrés» pour Gatineau et l'Outaouais. Cette période de chaleur devrait continuer lundi.

«Buvez beaucoup d'eau, même avant de ressentir la soif, et restez au frais, demande Environnement Canada dans son avertissement. Réduisez vos risques liés à la chaleur. Organisez vos activités extérieures pendant les heures les plus fraîches de la journée.»