 Toronto vote pour l'interdiction de la vente d'armes de poing 

La Presse Canadienne

Ottawa

Le conseil municipal de Toronto a voté avec une majorité imposante pour exhorter les gouvernements fédéral et provincial à interdire la vente d'armes de poing et de munitions pour ces armes dans la métropole. Le vote à 41 voix contre 4 s'est tenu mardi, deux jours après qu'un homme eut tué par balles une femme de 18 ans et une fillette de 10 ans et blessé 13 autres personnes dans la ville.