 Le Canada va accueillir 50 Casques blancs et leurs familles 

Des centaines de membres des Casques blancs, ces secouristes candidats au prix Nobel de la paix en 2016 qui travaillent dans les zones rebelles en Syrie, ont été évacués avec leurs familles via Israël vers la Jordanie, face à la progression des forces gouvernementales dans la région.

Soulignant qu'un groupe de pays s'est « engagé à réinstaller un certain nombre de membres des Casques blancs », une porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Elizabeth Reid, a indiqué que le Canada réinstallerait « jusqu'à 50 membres des Casques blancs ainsi que leurs familles, et travaille avec la communauté internationale pour évaluer les autres besoins potentiels ».

La chaîne publique CBC a précisé que le total des personnes accueillies par le Canada pourrait atteindre 250.

La cheffe de la diplomatie canadienne Chrystia Freeland avait souligné un peu plus tôt dans une déclaration qu'Ottawa menait, « en étroite collaboration avec le Royaume-Uni et l'Allemagne un effort international afin d'assurer la sécurité des Casques blancs et de leurs familles ».

« Le Canada appuie les Casques blancs sans équivoque. Lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères dans le cadre du sommet des dirigeants de l'OTAN tenu à Bruxelles il y a une semaine, j'ai recommandé que les dirigeants fassent preuve de leadership à l'échelle mondiale pour appuyer et aider ces héros », a-t-elle indiqué.

« Le Canada est un partenaire clé des Casques blancs, et il est fier de leur avoir fourni du financement en soutien à leur formation d'urgence et en vue d'augmenter le nombre de femmes qui en font partie. Nous ressentons une responsabilité morale profonde envers ces personnes qui font preuve de bravoure et d'altruisme », a ajouté la ministre, en assurant que son pays continuerait à « fournir de l'aide humanitaire significative aux personnes affectées par le conflit en Syrie. »

Le gouvernement du premier ministre Justin Trudeau a accueilli plus de 40 000 réfugiés syriens depuis novembre 2015.