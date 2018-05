 A15 à Lacolle: des manifestants bloquent le passage à Storm Alliance 

Le militant bien connu Jaggi Singh a été arrêté alors qu'il aurait refusé d'obtempérer.

Un large déploiement policier s'est mobilisé sur place pour les faire dégager la voie. Les automobilistes ont été bloqués pendant quelques minutes, ne pouvant atteindre le poste frontalier.

Les manifestants pro-immigration ne voulaient pas que les membres de Storm Alliance atteignent le poste frontalier pour éviter «qu'ils intimident» les immigrants hébergés temporairement à la frontière.

Des dizaines de membres de Storm Alliance ont quand même pu se rendre à la frontière, sous escorte policière. Ils manifestent aux abords des campements accueillant temporairement les migrants pour dénoncer les politiques d'immigration du gouvernement Trudeau.

Il faut comprendre que les militants pro-immigration se trouvent plus loin, confinés par les autorités. Plusieurs dizaines de mètres séparent les deux clans. Les forces policières empêchent les manifestants de traverser, d'un côté comme de l'autre.

Depuis 11 h, des manifestants des groupes comme Solidarité sans frontières et Bridges not Borders s'étaient rassemblés à la fois près du chemin Roxham et du poste frontalier. Les rassemblements de la matinée se sont déroulés sans heurts.

Storm Alliance veut dénoncer «l'immigration illégale»

Dans une vidéo publiée sur Facebook, le porte-parole de Storm Alliance, Eric Trudel présente le rassemblement de samedi comme un moyen de dénoncer «l'immigration illégale». Selon lui, les gouvernements dépensent trop d'argent pour «inviter du monde qui n'a pas besoin d'aide» au lieu de «nourrir et soigner les enfants du Québec».

Fait à noter, un autre groupe identitaire appelé La Meute a refusé de s'associer à la manifestation. Dans une publication en ligne, son porte-parole Sylvain Brouillette soutient que Storm Alliance se trompe de cible en visant les demandeurs d'asile.

Selon lui, «il est humain de vouloir ce qu'il y a de mieux pour sa famille», écrit-il en parlant des gens qui tentent d'entrer au Canada. La Meute considère que la véritable cible doit être le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, qui «empêche la GRC de faire sa job», d'après le groupe.

De l'autre côté, le porte-parole de Solidarité sans frontières, Aaron Lakoff, estime que les États-Unis ne sont pas un pays sûr pour de nombreux réfugiés, alors que l'administration Trump continue d'intensifier sa rhétorique antimigrants, selon lui.

Des manifestations similaires se sont tenues à deux autres reprises depuis le début de l'année.

D'après de récentes données, la Gendarmerie royale du Canada a intercepté 7300 demandeurs d'asile au chemin Roxham entre janvier et avril, cette année. Les autorités s'attendent à une augmentation importante de l'affluence avec le retour du beau temps.

L'an dernier, 19 000 demandeurs d'asile sont arrivés par le chemin Roxham.

- Avec Ugo Giguère, La Presse canadienne