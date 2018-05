 Vol à Radio-Canada: crainte pour les données de 20 000 travailleurs 

Radio-Canada a été victime d'un vol de matériel informatique qui pourrait potentiellement mettre à risque les renseignements personnels et informations financières d'environ 20 000 travailleurs, a annoncé la direction aujourd'hui.

Les personnes touchées seraient majoritairement des employés actifs, mais on dénombrerait aussi d'anciens employés et des sous-traitants. Dans un message interne envoyé cet après-midi, la vice-présidente principale et chef de la direction financière, Judith Purves, a expliqué que le vol est survenu lors d'une introduction par effraction à CBC/Radio-Canada. Elle s'est dite «profondément désolée» de la situation.

«L'équipement volé, bien que protégé par mot de passe, pourrait contenir des fichiers électroniques, notamment certains renseignements personnels de nature financière. Même si aucune tentative d'accès aux données personnelles n'a été portée à notre connaissance, je tiens à ce que vous soyez au courant des risques éventuels et des mesures que nous prenons à cet égard», écrit-elle.

Rien n'indique pour le moment que la personne qui a volé le matériel informatique savait quel genre d'informations y étaient enregistrées.

Mais la société d'État a malgré tout offert gratuitement à ses employés un service spécial de «surveillance du crédit et d'assurance contre le vol d'identité» pour l'année à venir.

La direction dit collaborer avec la GRC et avec un corps de police local non identifié qui mènent une enquête dans cette affaire. Douglas Chow, un porte-parole de CBC/Radio-Canada, a expliqué à La Presse qu'il ne peut pas révéler l'endroit où le vol a eu lieu, pour ne pas nuire à l'enquête en cours.

«Je veux que vous sachiez que nous faisons tout notre possible pour réduire les risques liés à cet incident. Nous procédons également à l'examen de toutes nos procédures en matière de sécurité et apporterons les améliorations nécessaires», a affirmé de son côté Mme Purves dans son message aux employés.