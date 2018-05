 Suicides: le coroner montre du doigt la façon dont l'armée traite ses recrues 

Philippe Teisceira-Lessard

La Presse La Presse Suivre @Philippetei Cinq jours et dix jours sous les drapeaux. Dylan James Barclay, 23 ans, et Michael Pinel-Duquette, 19 ans, venaient tout juste de commencer leur formation de soldat à Saint-Jean-sur-Richelieu lorsqu'ils ont mis fin à leurs jours. La façon dont l'armée traite ses recrues est montrée du doigt par le coroner chargé de faire la lumière sur leur mort.

Le premier avait clairement exprimé sa volonté de sauter du huitième étage cinq heures avant de mettre son plan à exécution. L'armée ne lui a jamais fait rencontrer un médecin. « Je n'arrête pas de me faire gueuler dessus », a texté le second à son père la journée de son suicide. Il avait été placé en isolement médical dans des conditions qui rappellent la prison, selon le coroner, et son rêve - être militaire - risquait de s'envoler à cause d'une bête pharyngite. Un rapport militaire confidentiel sur ce décès obtenu par La Presse pointe une rencontre entre M. Pinel-Duquette et un officier comme « facteur contributif » et « possiblement l'élément déclencheur d'une série d'évènements menant au suicide ». Alors que le jeune homme souffrait d'une infection virale qui lui avait fait manquer trois jours d'entraînement, on lui annonçait qu'il pourrait devoir reprendre sa formation du début ou même être expulsé de l'armée. Il est mort le même jour. Le document militaire conclut que « malgré [ce] facteur contributif », « le décès n'était pas attribuable au service ». « Aucune [recommandation visant à réduire le risque que des incidents semblables se reproduisent] n'est jugée nécessaire », indique le ministère de la Défense nationale dans un autre document confidentiel obtenu par La Presse. Ce n'est pas l'avis du Dr André-H. Dandavino, le coroner qui a fait la lumière sur la mort des deux jeunes hommes. Dans le cas de Michael Pinel-Duquette, il a recommandé à l'armée de revoir la façon dont elle isole les recrues qui souffrent de maladies contagieuses. Dylan James Barclay a sauté de la fenêtre d'un bâtiment militaire immédiatement après être sorti d'un centre de crise. Cinq heures plus tôt, il avait affirmé avoir des « pensées suicidaires constantes » avant de se rétracter afin de regagner la base où il devait se tuer. Il n'a jamais été rencontré par un médecin, dénonce le coroner Dandavino. Les deux jeunes hommes étaient dans leur période dite d'« endoctrinement », c'est-à-dire les cinq premières semaines de la formation, pendant lesquelles les sorties et les visites sont interdites. Michael Pinel-Duquette est mort le 8 septembre 2016. Dylan James Barclay est mort le 28 janvier 2017.

«Suivi très serré» Dans un long courriel envoyé hier soir, les Forces canadiennes ont affirmé que la prévention du suicide dans leurs rangs était « une priorité ». Elles précisent avoir pris des mesures rapides dans la foulée de ces deux morts : des rondes de surveillance et des réévaluations médicales plus fréquentes ont été ordonnées pour les recrues en isolement, ainsi que la mise en place de « mesures proactives en matière de santé mentale », dont une surveillance plus serrée des cas à risque. L'armée estime avoir répondu aux recommandations du coroner dans le cas de Dylan James Barclay. « La chaîne de commandement, incluant les commandants de peloton et les instructeurs, assurent un suivi très serré de leurs recrues et de leurs collègues afin de détecter des signes de détresse psychologique, et de les diriger vers les ressources disponibles au besoin », indique le courriel des Forces canadiennes. Les rapports du coroner notent que Dylan James Barclay avait déclaré un antécédent de dépression remontant à 2006. Michael Pinel-Duquette avait dit s'être enrôlé pour vaincre une « gêne extrême ». «Anormal» Dans les deux cas, le coroner André-H. Dandavino critique la façon dont l'armée a géré ces recrues qui vivaient un problème. « Le jeune homme avait l'impression qu'on ne le croyait pas vraiment et qu'on ne réalisait pas vraiment l'importance de sa maladie », a affirmé le médecin dans le cas de Michael Pinel-Duquette. « Ils sont isolés dans des chambres où ils n'ont pas accès à rien. Ils n'ont pas d'internet, c'est quasiment comme s'ils étaient en cellule. Ils ne peuvent pas sortir. [...] Ils n'ont rien à faire que de regarder les murs. C'est pas tellement agréable et ça peut être stressant », peut-on lire dans le rapport du coroner André-H. Dandavino. Dans le cas de Dylan James Barclay, il a lui-même demandé de l'aide lorsque les idées noires l'ont assailli. « Je trouve ça anormal que dans un système perfectionné comme celui des forces armées, ce jeune homme-là n'ait pas eu accès à une consultation médicale. Il n'a jamais été évalué professionnellement par un médecin, ce qui aurait pu être fait par consultation téléphonique ou en personne », a dit M. Dandavino. Il a été rencontré par des intervenants au Centre de crise du Haut-Richelieu-Rouville. « C'est moi qui l'ai déposé [à l'école des recrues] il y a deux semaines. J'ai déposé un jeune homme heureux, fier d'avoir accompli ses premiers objectifs », avait relaté le père de Michael Pinel-Duquette à La Presse peu après la mort de son fils. « Il était parti pour une carrière. Depuis l'âge de 14 ans que son choix de carrière était fait. » Cette semaine, en entrevue, il a affirmé que son fils savait à quoi s'attendre en s'enrôlant. « Mais ç'a été autre chose un coup rendu là », a expliqué M. Pinel. Il a souhaité que l'armée respecte la recommandation du coroner concernant la mort de son fils. La mère de Dylan James Barclay a attendu 16 mois pour avoir des réponses à ses questions. « J'avais juste tenu pour acquis qu'il avait été évalué par un médecin. Ça me rend malade de savoir que ç'aurait pu être prévenu et que ç'aurait dû l'être. Je n'ai pas de mots », a-t-elle confié à La Presse. *** BESOIN D'AIDE ? Ligne québécoise de prévention du suicide (l'appel sera automatiquement acheminé à la ressource de votre région). 1 866 APPELLE (277-3553)

