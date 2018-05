 Pannes d'électricité: 65 000 abonnés encore touchés 

« C'est une tempête qui a frappé très fort, d'est en ouest », a affirmé le porte-parole de la société d'État, Francis Labbé. Quelque 65 000 clients d'Hydro-Québec étaient toujours privés de courant vers 17 h, samedi. « L'Outaouais a été la première région touchée hier soir [...] Les vents ont atteint des pointes de 114 km/h. Ç'a soufflé très, très fort. »

Plus de 200 équipes d'Hydro-Québec étaient à pied d'oeuvre pour rétablir le courant dans les foyers québécois. La Montérégie jonglait toujours avec quelque 23 000 abonnés débranchés au moment de publier. À Montréal, ce nombre tournait autour d'environ 5500 clients touchés, tout comme Les Laurentides.

« Il y a des pannes partout dans le corridor élargi du Saint-Laurent donc, c'est extrêmement difficile », a ajouté M. Labbé. « Ce qui est particulier cette fois-ci, c'est que la tempête a touché beaucoup de régions et la surface est très grande. Il y a beaucoup d'arbres qui sont tombés aussi alors dans ce cas, c'est plus long. Nos équipes font ce qu'elles peuvent. »

Aucun dégât majeur n'a par ailleurs été signalé, si ce n'est de branches et d'arbres qui ont entravé certaines rues, à Montréal notamment.

Selon les estimations de la société d'État, des foyers pourraient être privés d'électricité jusqu'à dimanche. « On n'aime pas dire ça, mais il y a tellement de travail à faire que ça va être difficile d'être aussi rapide qu'on le voudrait », a précisé le porte-parole. D'ici cet après-midi, Hydro-Québec pourrait avoir entre 220 et 240 équipes déployées sur le terrain.

Refus d'aide

La tempête de vent a également soufflé en Ontario, où les aléas de la météo ont fait deux morts, et aussi les états américains au sud du Québec. « Il y a eu des impacts dans l'état de New York, au Vermont, au New Hampshire... Ces états-là nous ont appelés hier pour avoir de nos équipes en renfort, mais il fallait s'assurer que nos installations soient sécurisées avant. »

Hydro-Québec craint maintenant une augmentation du nombre de pannes plus à l'est de la province alors que la tempête doit se déplacer vers la Beauce et Charlevoix. Tous les avertissements de forts vents émis vendredi en soirée par Environnement Canada ont cependant été levés.

Vendredi, le transport aérien a été perturbé à l'aéroport Montréal-Trudeau et l'aéroport international Pearson de Toronto.

