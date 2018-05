La manifestation de la CLAC tourne à l'affrontement

La manifestation annuelle de la Convergence des luttes anticapitalistes (CLAC) s'est rapidement transformée en affrontement entre police et manifestants, mardi soir au centre-ville de Montréal.

Quelques minutes seulement après le départ de la marche, les policiers antiemeutes du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont scindé manu militari le convoi en deux. Les protestataires ont aussitôt répliqué, créant un déluge de gaz lacrymogène, de feux d'artifice et de tirs de projectiles au coin des rues Sherbrooke et Saint-André.

Peu après, des dizaines de manifestants habillés et masqués de noir ont abandonné leurs vêtements sur des trottoirs avant de s'engouffrer dans le métro.

À 19h, policiers et de petits groupes de manifestants jouaient au chat et à la souris dans les rues de l'est du centre-ville. Au moins un homme a été arrêté pour entrave au travail des policiers.

Plusieurs dizaines de manifestants étaient réunis à 18h, au parc Lafontaine, pour la manifestation annuelle de la CLAC, un groupe d'extrême-gauche.

Le groupe n'avait pas dévoilé son itinéraire.

«Le capital nous fait la guerre», a crié un porte-parole dans un microphone. «Guerre au capital», répondait la foule.

Une trentaine de manifestants s'étaient masqués au moment où la marche s'entamait. Des banderoles de «collectifs antifascistes» flottaient au vent. Plusieurs associations en profitaient pour distribuer des tracts.

Approches distinctes

Le 1er mai marque la Fête des travailleurs un peu partout sur la planète.

Au Québec, les grandes centrales syndicales ont tenu leur manifestation la fin de semaine dernière. Le rehaussement du salaire horaire minimum à 15$ était au centre de leurs revendications.

La CLAC, pour sa part, dénonce «les maîtres financiers de l'Occident et sept de leurs pantins politiques» qui se rencontreront à la réunion du G7 à La Malbaie le mois prochain. «Ils sont riches parce qu'on est pauvres», continue l'invitation à la manifestation.