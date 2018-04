 Les Beatles, Michael Jackson et Bob Dylan dérobés à Québec 

Le plaignant dans cette affaire est Richard Lapointe, un résidant de Cap-Rouge, près de Québec, qui a souvent fait parler de lui pour sa collection qui comprendrait entre 4000 et 5000 pièces.

Ni la police ni le collectionneur n'ont voulu discuter avec La Presse de la façon dont les voleurs s'y seraient pris ces dernières semaines pour mettre la main sur certains des trésors de la collection, dont des portraits des Beatles peints par le portraitiste des vedettes Nicholas Volpe et autographiés par les membres du groupe, ou encore le manteau porté par Michael Jackson dans la publicité Pepsi New Generation en 1983, autographié par le roi de la pop.

«J'ai tout donné à la police», a simplement déclaré M. Lapointe lorsque La Presse l'a joint au téléphone.

Une annonce sur Kijiji

Peu avant le vol, le collectionneur avait mis le manteau de Michael Jackson en vente sur le site de petites annonces Kijiji. «À qui cette chance unique??», demandait-il. M. Lapointe demandait 150 000 $, mais soulignait dans son annonce qu'un manteau identique non autographié s'était déjà vendu à 195 000 $ US (plus d'un exemplaire du manteau avaient été produits à l'époque pour la pub).

Sans vouloir dire si l'annonce sur Kijiji a un lien avec le crime, la police de Québec rappelle certains conseils de sécurité pour les gens qui y vendent leurs biens.

«Il faut toujours essayer de valider l'identité de l'acheteur. Si on doit faire un échange, on peut essayer si possible de le faire dans un lieu public. Et il faut éviter au maximum de laisser ses coordonnées personnelles sur des sites de vente comme ça», dit Cyndi Paré, porte-parole du Service de police de la Ville de Québec.

Les enquêteurs de la police de Québec ont déjà commencé à aviser des acteurs clés du milieu de l'art et des encans afin qu'ils soient à l'affût s'ils voient passer les pièces de Richard Lapointe, selon nos informations.