 Des milliers de personnes participent à une veillée à Toronto 

Après avoir défilé dans les rues au cours d'une «marche de guérison et de solidarité» en suivant l'itinéraire suivi par le véhicule qui a fauché plusieurs piétons, en en tuant 10 et en en blessant plus d'une dizaine, elles ont participé, malgré la température froide, à une veillée à la chandelle

Plusieurs dignitaires sont venus partager la peine et le deuil de ces milliers de Torontois et écouter des leaders communautaires et religieux.

Parmi eux: la gouverneure générale Julie Payette, le premier ministre fédéral Justin Trudeau, ses homologues québécois et ontarienne, Philippe Couillard et Kathleen Wynne ainsi que le maire de Toronto, John Tory.

«Je suis venu porter des messages d'amitié et de solidarité de leur voisin. Nous sommes un peuple qui a connu des moments tragiques semblables: souvenons-nous récemment à Québec, de la Polytechnique, de Dawson. Ce sont des moments où la solidarité, l'amitié et le deuil partagé prennent le dessus. Tous les Québécois et Québécoise ont été émus par ce qu'ils ont vu et par le courage et la force de la population de Toronto», a déclaré M. Couillard, sur les ondes de Radio-Canada.