 Saison des croisières: Sept-Îles et Gaspé frappés de plein fouet 

Oceania Cruises ira jeter l'ancre en Nouvelle-Écosse plutôt qu'à Sept-Îles en 2018. D'un seul trait, le port de la Côte-Nord a dû rayer six escales de sa programmation estivale. C'est plus de la moitié de sa saison. «Cette ligne a décidé de ne pas prendre le risque», a indiqué la chef d'escale de Destination Sept-Îles Nakauinanu, Marie-Ève Duguay.

Ce risque, c'est que des baleines noires de l'Atlantique soient aperçues dans ces «secteurs de navigation dynamique», établis précisément par Ottawa pour faciliter la navigation des navires de plus de 20 mètres. Si la présence d'un de ces mammifères marins était signalée, la zone serait soumise à la même règle qu'ailleurs dans le golfe, et ce, pour 15 jours.

«On sait que ces compagnies-là ne veulent pas prendre de risque, les itinéraires sont calculés et promis aux passagers», a expliqué le président de l'Association des croisières du Saint-Laurent (ACSL), René Trépanier, qui ne cachait pas hier sa déception et sa frustration à la suite de la décision d'Oceania Cruises de ne pas s'arrêter à Sept-Îles.

Le groupe Norwegian Cruise Line, dont fait partie le croisiériste Oceania Cruises, a aussi annulé six escales à Gaspé pour la prochaine saison. Ce sont quelque 13 000 passagers et membres d'équipage qui ne fouleront pas le sol gaspésien cet automne. «Ça fait mal, très honnêtement», indique le chef d'escale de l'endroit, Stéphane Sainte-Croix.

En 2017, Gaspé avait perdu gros, alors que 15 arrêts avaient été abandonnés en quelques semaines, dans la foulée de l'application de mesures d'urgence pour freiner l'épisode sans précédent de mortalité de la baleine noire. Au moins 18 carcasses de cette espèce en péril avaient été repérées pendant l'été et l'automne au large de la côte Est.

D'autres ports avaient été touchés et les pertes pour la saison 2017 ont été estimées à plus de 2,5 millions pour l'ensemble de l'industrie des croisières au Québec. Gaspé avait, entre autres, dû regarder passer tout droit le prestigieux Queen Mary 2, qui a finalement accosté à Sept-Îles, renonçant à des ventes «comme à Noël» dans les commerces locaux.

«Compromis exemplaire»

L'ACSL croyait bien pouvoir tourner la page en mars dernier lorsque Pêches et Océans Canada a confirmé l'établissement de deux corridors, au nord et au sud de l'île d'Anticosti, où la vitesse de navigation demeurera à 20 noeuds. Partout ailleurs à l'entrée du golfe, les navires doivent naviguer à 10 noeuds maximum, afin de réduire le risque de collision avec les baleines, d'avril à novembre.

«Ces nouveaux corridors, ça fait notre affaire. Ils correspondent précisément aux demandes faites par l'industrie. Ottawa a fait ses devoirs», affirme M. Trépanier. «Compte tenu du fait qu'on essaie de protéger une espèce en voie d'extinction, je pense qu'on a trouvé un compromis exemplaire. J'applaudis ça».

Reste que le risque demeure, même s'il est «mince», estime l'ACSL. Le corridor au sud de l'île d'Anticosti est divisé en trois zones. Si une baleine était observée, seule la zone précise où elle est aperçue serait limitée à la vitesse de 10 noeuds, et non tout le corridor. «Que les trois zones soient réduites en même temps, ce serait assez rare», estime M. Trépanier. Le ralentissement dans une zone pourrait entraîner un retard d'environ deux heures.

Optimisme profond

L'ACSL ne serait pas surprise si d'autres croisiéristes annulaient ou modifiaient cette année leur passage au Québec. «Ce sont des mesures relativement nouvelles», rappelle M. Trépanier. Les grands croisiéristes internationaux planifient leur itinéraire de 18 à 24 mois d'avance. La saison 2018 subit donc encore les contrecoups de l'incertitude provoquée par ces changements.

En ce sens, l'industrie est optimiste pour l'avenir. «Ces mesures, je pense qu'elles seront là pour plusieurs années et les compagnies de croisière vont apprendre à planifier leur trajet en fonction de ça», ajoute-t-il. À Sept-Îles et Gaspé, le son de cloche est semblable.

«On a déjà des réservations pour 2020, d'autres saisons record s'en viennent», dit Marie-Ève Duguay, de Destination Sept-Îles Nakauinanu.

«C'est de bon augure», persiste à croire M. Sainte-Croix, chef d'escale à Gaspé. «Cette réalité-là va demeurer pour les années à venir. Je pense qu'il faut voir ça comme une plus-value. C'est de dire qu'ici, on a une espèce de baleine très vulnérable et qu'on participe activement à sa sauvegarde. Tout ça fera partie de l'expérience», dit-il.

À Gaspé, l'annulation de six escales du groupe Norwegian Cruise Line pourrait engendrer une perte de revenus évaluée à 1 million. Sept-Îles n'a pas encore estimé l'impact du retrait de six visites de la saison 2018. Selon Mme Duguay, ce sont surtout les attraits touristiques comme les musées qui subiront des pertes en termes d'achalandage.

Pour l'heure, l'imposition d'une limite de vitesse à l'entrée du golfe du Saint-Laurent n'a pas eu de répercussions importantes aux ports de Montréal et de Québec, qui font partie du réseau de l'Association des croisières du Saint-Laurent.