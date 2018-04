Peut-on apporter ses contenants à l'épicerie?

Stéphanie Bérubé

La Presse La Presse Danielle Doucet a décidé de se rapprocher le plus possible d'un mode de vie zéro déchet. Sa famille comprend trois adultes - sa mère vit avec elle et deux enfants. Après mûre réflexion, Danielle décide que c'est le bon moment de réduire leur empreinte écologique, un petit geste à la fois.

Et parmi ces petits gestes, la consommatrice décide d'apporter ses contenants de verre au supermarché pour éviter le suremballage. Tout allait bien jusqu'à ce que, hier matin, la direction du Provigo où elle achetait sa viande, dans le secteur Hull, lui indique que ce ne serait plus possible de le faire, pour des raisons de salubrité. «On m'a dit qu'il y avait des protocoles à suivre, que c'était une question de contrôle des bactéries et qu'elle [l'épicerie] n'était pas prête pour ce mouvement», explique Danielle Doucet. La consommatrice est d'autant plus déçue de la tournure des évènements que les employés du supermarché avaient accueilli son initiative avec joie. «Je leur avais dit qu'ils étaient gagnants, car ils épargnaient leur matériel d'emballage.» Il faut dire que son «petit geste» commençait à gagner en popularité. «J'ai inspiré mes amis à changer leur façon de consommer», confie-t-elle. Son initiative a dépassé son cercle d'amis immédiat : sa publication sur Facebook avait été reprise près de 4000 fois hier. «Ça a fait tout le tour du Québec», dit la consommatrice, qui n'en revient pas elle-même.