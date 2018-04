 Secours par la voie des airs: cri du coeur pour des hélicoptères 

En entrevue avec La Presse, le chirurgien d'expérience, connu du grand public pour avoir diagnostiqué le cancer de Saku Koivu alors que ce dernier était capitaine du Tricolore, affirme qu'un programme de transport préhospitalier par hélicoptère parachèverait son « rêve » de donner un meilleur accès au plus de patients possible aux centres de traumatologie de la province.

Le D r Mulder conclut que l'état actuel du réseau routier québécois et « les travaux incessants qu'il nécessite » rendent difficiles le transport par ambulance et le non-dépassement de cette fameuse « heure critique ».

Un programme sophistiqué de transport aéroporté préhospitalier comprenant des hélicoptères et des avions offrirait un soutien inestimable à la population pédiatrique, en cas d'accident vasculaire cérébral (AVC), ou d'urgence cardiaque et obstétrique, en plus des grands polytraumatisés de la route, insiste le médecin, qui enseigne toujours la chirurgie à l'Université McGill.

« Je suis à la fois préoccupé et attristé que la ville de Montréal soit la seule de sa taille en Amérique du Nord sans aucun programme de transport préhospitalier par hélicoptère, poursuit le D r Mulder. Je suis encore plus troublé par le fait que la province de Québec est la seule province au Canada dépourvue d'un tel programme. »

« Lors d'un accident grave en région rurale, le temps de transport peut s'avérer très long et même dépasser largement l'heure critique [golden hour] : une heure maximum entre le traumatisme et l'arrivée du patient dans un centre de traumatologie de niveau 1 qui est le standard d'excellence en traumatologie. Cela est inacceptable », déplore le chirurgien émérite.

La province compte aujourd'hui trois centres de traumatologie pour adultes de niveau 1, l'Hôpital général de Montréal, l'hôpital du Sacré-Coeur et l'hôpital de l'Enfant-Jésus à Québec, qui ont permis de diminuer de façon spectaculaire les taux de mortalité et la morbidité si on les compare à ceux de 1993, fait valoir le D r Mulder.

En Saskatchewan, dans un court laps de temps, la Gendarmerie royale du Canada s'est rendue sur le lieu de l'accident et disposait d'hélicoptères qui ont pu rapidement transporter les blessés vers le centre de traumatologie de niveau 1 de l'hôpital universitaire de Saskatoon, résume le D r Mulder. Trois hélicoptères du programme STARS de Saskatoon et de Regina sont arrivés rapidement sur les lieux, indique-t-il.

Le chirurgien réputé demande au gouvernement du Québec de se servir de cette tragédie pour « revoir notre gestion des traumatismes sévères en région rurale et tous les aspects des soins préhospitaliers pour arriver à l'égalité des soins et des chances de survie pour tous les Québécois, qu'ils habitent en milieu rural ou urbain ».

Le D r Mulder explique avoir été « profondément ébranlé » par l'accident qui a décimé les Broncos de Humboldt - une équipe de jeunes hockeyeurs de la Saskatchewan. Quinze personnes sont mortes et quatorze autres ont été blessées. « C'est d'autant plus bouleversant pour moi qu'en tant que joueur amateur, j'ai moi-même connu mon lot de voyages en autocar lorsque je jouais au hockey dans les rangs juniors en Saskatchewan, ma province natale », souligne-t-il.

« C'est vraiment une ambulance aérienne, on apporte les soins au patient », illustre la vice-présidente directrice Sophie Larochelle. Il s'agit d'un service privé. Airmedic vole au secours de ses quelque 250 000 membres québécois où qu'ils se trouvent, sur les lieux de l'urgence, et les conduit à l'hôpital approprié pour qu'ils y reçoivent les soins dont ils ont besoin. Un particulier ou une entreprise peut adhérer au programme en se dotant d'une couverture temporaire ou annuelle. Les bases d'Airmedic sont situées à Saint-Hubert, à Saguenay, à Sept-Îles et à Chibougamau. Sa flotte est composée de trois avions et deux hélicoptères.

TRANSPORT DE PATIENTS

Pour l'heure, le gouvernement québécois a recours aux services d'Airmedic pour le transport d'urgence de patients dans des régions éloignées, d'un établissement à un autre, comme de Blanc-Sablon à Sept-Îles sur la Côte-Nord, par exemple. « C'est à la demande du gouvernement et il s'agit de transferts interétablissements », précise Mme Larochelle. Les hôpitaux régionaux sont habituellement dotés d'un héliport pour accueillir un appareil d'Airmedic. Pour les traumas graves, les hélicoptères peuvent seulement atterrir à l'hôpital du Sacré-Coeur de Montréal et au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Québec. L'héliport de ce dernier est cependant fermé depuis le 1er janvier 2016 parce que les coûts pour le mettre à niveau sont trop élevés. Les patients sont plutôt pris en charge par des ambulanciers de l'aéroport Jean-Lesage vers le CHU de Québec.

FLEXIBILITÉ POSSIBLE

Airmedic soutient qu'elle déploiera évidemment ses équipes si une tragédie comme celle qui est survenue en Saskatchewan la semaine dernière se produisait au Québec. « Notre mission est de sauver des vies. Si le gouvernement le demandait, on collaborerait, c'est certain », indique Mme Larochelle. Par ailleurs, Airmedic explique que c'est l'urgence qui prime. « Par exemple, s'il y a un écrasement dans le Nord, on ne commencera pas à vérifier qui est membre ou pas. Même si on n'est pas capables d'identifier la personne, on va se déployer quand même. Sauf que l'individu recevra une facture par la suite », dit-elle. Le coût d'un sauvetage aérien par Airmedic peut osciller entre 2500 et 5000 $. Le gouvernement peut aussi faire appel aux hélicoptères de corps policiers ou de l'armée canadienne.

L'OPTION EVAQ

Au Québec, les patients peuvent aussi bénéficier des services d'Évacuations aéromédicales du Québec (EVAQ), dont la mission est de rendre accessibles aux populations des régions éloignées les soins spécialisés. EVAQ comporte un service de navettage notamment pour les soins programmés, mais peut aussi réaliser des évacuations aéromédicales urgentes à bord d'un avion-ambulance. Encore là, le patient est transporté d'un établissement à un autre. Il ne s'agit pas d'un service qui se déploie sur les lieux d'un accident comme ce qu'Airmedic offre à ses membres. EVAQ a été implanté en 1981 par le gouvernement du Québec. Le service est financé par le ministère de la Santé et des Services sociaux. C'est le CHU de Québec qui assure la coordination des demandes et des transports.

- Par Fanny Lévesque, La Presse