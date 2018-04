Tragédie en Saskatchewan: les visages de la tragédie

Les visages de la tragédie qui a décimé une équipe de la Ligue de hockey junior de la Saskatchewan vendredi ont commencé à être dévoilés hier. Le bilan s'élève à 15 morts et à 14 blessés. La plus jeune des victimes n'avait que 16 ans. La plupart étaient de jeunes hommes, tous originaires de l'ouest du pays.

DARCY HAUGAN

ENTRAÎNEUR-CHEF ET DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CLUB

L'entraîneur de l'équipe a été décrit comme un « grand homme » sur les réseaux sociaux. Beaucoup ont souligné ses qualités de mentor auprès des jeunes joueurs. Avant de devenir entraîneur, il avait joué son hockey junior dans la même ligue au cours des années 90. Il était marié et père de deux enfants.

MARK CROSS

AIDE-ENTRAÎNEUR

Le jeune homme originaire de Strasbourg en Saskatchewan était aide-entraîneur pour les Broncos depuis peu. Son ancien collègue, Scott Frizzell, l'a décrit comme un « bon leader » et un joueur amoureux de son sport, a rapporté le Saskatoon StarPhoenix. Sur les réseaux sociaux, ses amis ont promis qu'il ne serait jamais oublié.

LOGAN SCHATZ

CAPITAINE DE L'ÉQUIPE, 20 ANS

Le capitaine de l'équipe portait l'uniforme des Broncos depuis plus de quatre ans. Il était leur capitaine depuis deux ans et demi, a indiqué son père Kelly. Natif d'Allan, en Saskatchewan, il jouait au centre. Il avait été nommé joueur par excellence du mois de février après avoir obtenu huit points en neuf rencontres. Il était âgé de 20 ans.

JAXON JOSEPH

20 ANS

La mort de ce joueur natif d'Edmonton a été confirmée par les Eagles de Surrey, son ancienne équipe de la Ligue junior de la Colombie-Britannique. Il était le fils de l'ex-joueur de la Ligue nationale de hockey, Chris Joseph. Selon le site internet des Broncos, Jaxon Joseph était âgé de 20 ans. Il figurait parmi les meilleurs compteurs de la ligue depuis le début des séries. Il jouait dans le même trio que Logan Schatz.

TYLER BIEBER

JOURNALISTE RADIO

Tyler Bieber était le descripteur des matchs de l'équipe à la radio sur les ondes de la station CHBO. Sur les réseaux sociaux, le jeune homme a été décrit comme « la voix des Broncos ». Il suivait l'équipe dans ses déplacements pendant les séries. Un cadre de l'entreprise à qui appartient la station a confirmé par courriel la mort de M. Bieber.

STEPHEN WACK

DÉFENSEUR, 21 ANS

La mort du défenseur âgé de 21 ans a été confirmée par sa cousine Alicia Wack. Stephen Wack a disputé deux saisons avec les Broncos. Sur sa page Facebook, Alica Wack a écrit que son cousin faisait le meilleur pain d'épices maison et qu'il « vivait et respirait hockey ». Il était originaire de Saint-Albert, en Alberta.

XAVIER LABELLE,

DÉFENSEUR, 18 ANS

Né à Saskatoon, Xavier Labelle a été décrit comme un hockeyeur qui n'avait pas peur de travailler fort par le gouverneur des Contacts de Saskatoon, Jim McIntyre. Le jeune a joué 83 matchs pour les Contacts avant de faire partie des Broncos. Il en était à sa deuxième année au sein de l'équipe de Humboldt. Doué pour les études, il jouait aussi du piano.

ADAM HEROLD

DÉFENSEUR, 16 ANS

Né dans le village de Montmartre, en Saskatchewan, Adam Herold allait souffler 17 bougies cette semaine. Il est décrit comme un joueur apprécié et respecté de tous. Il avait été appelé par les Broncos pour les séries éliminatoires, alors qu'il était le capitaine des Pat Canadians de Regina de la ligue de hockey midget AAA de la Saskatchewan.

CONNER LUKAN

21 ANS

Né à Slave Lake, en Alberta, Conner Lukan a grossi les rangs des Broncos de Humboldt cette année après avoir passé trois saisons avec les Saints de Spruce Grove, en banlieue d'Edmonton. L'entraîneur des Saints, Jason McKee, a confié à l'Edmonton Journal que le jeune Lukan travaillait fort tous les jours. « C'était un féroce compétiteur », a-t-il aussi dit.

BRODY HINZ

STATISTICIEN BÉNÉVOLE

Brody Hinz compilait bénévolement les statistiques des joueurs des Broncos. Le président de l'équipe, Kevin Garinger, l'a qualifié de « jeune homme exceptionnel » qui adorait les Broncos. « Peu importe ce dont avaient besoin les entraîneurs ou les joueurs, il était toujours prêt à apporter son aide », a confié le président au Saskatoon StarPhoenix.

EVAN THOMAS

AILIER DROIT

Le jeune joueur a été qualifié de coéquipier « dévoué » à son sport. Il venait d'une famille où le hockey occupait une grande place. Son père, Scott Thomas, est le président des Blazers de Saskatoon. Il a grandi à Saskatoon.

LOGAN BOULET,

DÉFENSEUR, 21 ANS

Originaire de Lethbridge, en Alberta, Logan Boulet, a évolué deux ans chez les Hurricanes de Lethbridge dans le midget AAA avant de se joindre aux Broncos. Un ami d'enfance a confié au Saskatoon StarPhoenix qu'il était un homme bien entouré et soucieux du bien-être des autres.

LOGAN HUNTER

18 ANS

La mort de Logan Hunter, né à Saint-Albert en Alberta, a été confirmée par CTV.

JACOB LEICHT

AILIER GAUCHE

Le jeune Jacob Leight connaissait une belle lancée depuis le début des séries éliminatoires avec les Broncos. Des proches ont confirmé sa mort sur Facebook. Il est décrit comme un garçon qui avait un « sourire lumineux » et un « rire contagieux ».

GLEN DOERKSEN

CHAUFFEUR D'AUTOCAR

Celui qui était au volant de l'autocar impliqué dans l'accident mortel n'a pas non plus survécu à la tragédie. Il s'agit de Glen Doerksen. Sur les réseaux sociaux, des amis et proches parlent d'un homme « dynamique, énergique et heureux » et d'un père et mari « exceptionnel ». Il travaillait chez Charlie's Charters.

- Avec La Presse canadienne