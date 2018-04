 Benne relevée: Québec sommé de rendre le témoin sonore obligatoire 

Le gouvernement devrait exiger l'installation d'un tel mécanisme à signal sonore, plutôt qu'un simple témoin lumineux indiquant au camionneur que sa benne s'est soulevée, selon plusieurs acteurs du domaine du transport, et selon le Parti québécois, qui a demandé hier au ministre des Transports, André Fortin, de changer sa position à ce sujet.

Une des modifications proposées au Code de la sécurité routière concerne l'installation obligatoire d'un « témoin rouge clignotant [...] qui s'allume automatiquement lorsque la benne n'est pas en position complètement abaissée » sur les camions de ce type, indique le projet de loi détaillant ces changements, qui doit être adopté bientôt par les élus à Québec.

Les camions non conformes seraient passibles d'une amende de 350 $ à 1050 $.

Un témoin lumineux est cependant insuffisant pour attirer l'attention des camionneurs distraits qui oublient de descendre leur benne au moment de prendre la route, déplorent plusieurs.

C'est notamment l'avis de Sylvain Chayer, président de Céréalex et patron du camionneur qui a heurté une passerelle piétonnière avec sa benne relevée, sur l'autoroute 40 à Repentigny mercredi, et du directeur d'une école de camionnage montréalaise, Michel Crépeau.

« Comme les camionneurs, le Parti québécois croit que les camions à benne devraient être équipés d'un témoin lumineux ET d'un avertisseur sonore », a indiqué l'opposition dans un communiqué, citant les députés André Villeneuve et Martin Ouellet. « Nous demandons au ministre Fortin d'agir en ce sens dès la semaine prochaine en modifiant son projet de loi. »

L'attachée de presse du ministre, Marie-Pier Richard, a répondu en fin de journée hier :

« Le ministre n'écarte rien pour l'instant, et on souhaite présenter une orientation claire très rapidement en ce sens en début de semaine prochaine. »

« Nous travaillons présentement, a-t-elle ajouté, avec les partenaires de l'industrie pour trouver la meilleure solution. »

SYSTÈMES QUÉBÉCOIS

Deux entreprises québécoises qui ont développé des systèmes pour prévenir les accidents causés par des camions à benne ont opté pour une alarme émettant un son intense, quand un camionneur tente de prendre la route sans descendre sa benne.

« Pour être efficace, il faut quelque chose qui fatigue les gens et qui ne peut pas être désactivé », souligne Normand Couture, directeur des ventes pour Batteries & Cie, de Lévis.

« Un voyant lumineux, ça ne sert à rien. C'est peu visible en plein jour, et il y en a déjà plusieurs sur le tableau de bord d'un camion. Plein de gens roulent avec des voyants allumés sans que ça les dérange. »

- Normand Couture, directeur des ventes chez Batteries & Cie

Marc Crousette, de STL Lubrifiants, de Saint-Prime, au Lac-Saint-Jean, est du même avis. « Ça prend aussi un signal sonore, dit-il. Avec le système qu'on a développé, l'alarme ne s'arrête que si on appuie sur le frein. »

Pourquoi le gouvernement veut-il imposer un simple témoin lumineux aux 27 000 véhicules à benne circulant sur nos routes ? Cette suggestion vient d'un comité regroupant des représentants de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) et du ministère des Transports du Québec (MTQ), qui a mené des consultations auprès de représentants de l'industrie du camionnage et de la construction.

« Tous les groupes consultés étaient favorables à un avertisseur, mais ils souhaitaient avoir une solution abordable pour les entreprises », explique Sophie Roy, porte-parole de la SAAQ.

Le témoin lumineux a été suggéré parce que les alarmes sonores installées dans certains camions sont souvent débranchées par les chauffeurs, quand ils doivent garder leur benne soulevée pendant une longue période sur un chantier, note Mme Roy. « Mais la loi n'empêchera pas les entreprises d'installer un signal sonore si elles le désirent. »

SOLUTIONS

Chez Batteries & Cie et STL Lubrifiants, on ne croit pas que les solutions proposées, avec avertisseur sonore, soient plus coûteuses qu'un témoin lumineux. Et ils ont prévu des mécanismes pour éliminer les aspects irritants pour les camionneurs.

Le système mis au point par Normand Couture, de Batteries & Cie, qui coûte de 500 à 1000 $ par camion, ne se déclenche que si le véhicule roule à plus de 15 km/h avec sa benne relevée. Le mécanisme fonctionne avec des capteurs de vitesse de roue - ou capteurs ABS (Antilock Braking System) - et un interrupteur qui détecte la position de la benne.

« Il n'y a pas de bouton pour arrêter l'alarme, il faut descendre la benne ou ralentir », explique M. Couture.

Après plusieurs accidents survenus ces dernières années avec des bennes de camion restées levées, il s'attendait à beaucoup d'intérêt de la part de l'industrie du camionnage. Mais il a eu peu de succès auprès des entreprises approchées dans la région de Québec, pas plus qu'avec le Centre de gestion de l'équipement roulant, qui administre les véhicules du MTQ et de certaines municipalités.

« On m'a répondu que tant que ça n'était pas obligatoire, ça ne marcherait pas, alors j'ai un peu mis ce projet de côté », dit-il.

CAPTEURS

STL Lubrifiants a eu un peu plus de succès, avec son système utilisant des capteurs qui déclenchent une alarme quand la benne quitte le châssis du camion. Ce système de base, qui se vend 600 $, a été installé dans une vingtaine de camions.

Marc Crousette, responsable de la recherche et développement au sein de l'entreprise, a aussi développé un système plus sophistiqué, à 3000 $, avec plusieurs capteurs reliés à un écran qui indique la hauteur et les angles des équipements, capable notamment de limiter la hauteur maximale de la benne.

Une légère pression sur le frein arrête l'alarme, ce qui permet le travail sur les chantiers routiers, quand le camion déverse son chargement pendant qu'il est poussé par une asphalteuse, note M. Crousette.

Il a développé ce mécanisme à la demande d'un client. « Il avait accroché des câbles avec un camion, et les dommages ont coûté plus de 100 000 $, dit-il. Ça peut être très dangereux. J'ai déjà vu un camion qui a brûlé dans un accident comme ça. »