Walmart: «Je me suis sentie abandonnée»

Fanny Lévesque

« C'est comme si c'était hier. » Marie-Ève Lafleur a pourtant perdu son emploi chez Walmart il y a plus d'un an. Mais encore aujourd'hui, elle se souvient de chaque détail de sa dernière journée au travail et des pénibles mois qui ont suivi son départ non sollicité.