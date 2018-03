Des routes en piteux état au Québec

Malgré des investissements annuels de deux milliards de dollars que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET) consacre à l'entretien et à l'amélioration de son réseau routier, le déficit de «maintien des actifs» s'est creusé de plus de 15%, l'an dernier. Il frôle aujourd'hui les 15 milliards pour l'ensemble des infrastructures de transport routier du Québec.

Jusqu'à l'an dernier, l'état réel du réseau routier était quelque peu maquillé par un indice de confort de roulement en constante amélioration depuis une décennie. Cet indice, calculé chaque année au moyen d'une «auscultation» réalisée sur des dizaines de milliers de kilomètres de routes, laissait croire que près de 80% des chaussées de la province étaient en «bon état».

Depuis l'an dernier, le Ministère doit toutefois produire, aux fins de gestion du parc d'infrastructures, un «indice d'état gouvernemental» (IEG) qui tient compte, en plus du confort de roulement, de trois facteurs supplémentaires.

Ces facteurs sont l'orniérage, la fissuration et la susceptibilité des chaussées au gel, qui permettent «de mieux relier l'état de l'infrastructure aux besoins d'investissements pour la remettre dans un état satisfaisant».

Or, selon l'IEG, ce n'est pas 80% des chaussées du Québec, mais à peine 50% des 30 962 kilomètres de routes (autoroutes et routes nationales, régionales, collectrices et autres) qui peuvent être considérées comme dans un état allant de «satisfaisant» à «très bon».

La moitié en mauvais état

Selon les données du plan annuel de gestion des infrastructures, la moitié des chaussées (15 000 km) du réseau routier supérieur du Québec sont en «mauvais» ou en «très mauvais» état. Plus de 7000 kilomètres de routes (23%) reçoivent ainsi un IEG de «D» et près de 8500 kilomètres de chaussées (27%) obtiennent la pire cote possible, soit «E».

Les documents du Secrétariat du Conseil du trésor estiment ainsi que l'état des chaussées est demeuré «stable», sur une année, puisqu'on répertoriait des indices à peu près similaires l'an dernier, et ce, malgré des investissements de plus de 1,5 milliard réalisés sur 1686 kilomètres de chaussées en 2016.

Les pourcentages de routes en mauvais état ont très peu varié, alors que 24% d'entre elles étaient considérées comme en mauvais état (D) en 2016, contre 23% aujourd'hui. En revanche, la proportion des chaussées en très mauvais état (E) a grimpé d'un point pour passer de 26 à 27% du réseau routier en 2017.

Malgré tout, les 30 962 kilomètres de routes du MTMDET maintiennent une cote globale de «C», soit un indice d'état gouvernemental «satisfaisant».

Des structures plus malades que prévu

Les investissements massifs des 10 dernières années dans les ponts et structures du réseau routier supérieur ont permis de hausser à 75% la proportion de ces infrastructures en «bon état». Le parc des structures du réseau routier provincial compte 5464 ponts, tunnels, grands ponceaux et murs de soutènement. La proportion de ces structures considérées comme en bon état n'a pas changé en un an.

Par contre, si on calcule en fonction de la valeur de remplacement de ces structures, le pourcentage des éléments en bon état a chuté de manière notable de 53 à 49% en un an. Selon le plan de gestion du MTMDET, l'état global des structures du réseau routier, en fonction de la valeur, a ainsi glissé sous l'indice «C», ou satisfaisant, «en raison de la détérioration de quelques structures ayant une valeur élevée, notamment le pont Charles-de-Gaulle», reliant Montréal à Repentigny.

Le coût des grands projets en hausse

De plus, l'évaluation financière complète des travaux majeurs planifiés pour préserver ou remplacer certains ponts et tunnels majeurs, tels le pont de l'Île-aux-Tourtes, à l'ouest de l'île de Montréal, les structures surélevées de l'autoroute Métropolitaine, les tunnels Ville-Marie, Viger et Louis-Hippolyte-La Fontaine, à Montréal, ou le pont de l'île d'Orléans, dans la région de Québec, a aussi contribué à plomber l'indice d'état selon la valeur des ponts et structures du réseau routier québécois. La cote d'ensemble selon la valeur a ainsi chuté de C à D, soit d'un état «satisfaisant» à un «mauvais état».

Un déficit d'entretien de 15 milliards

L'augmentation des coûts de réfection ou de remplacement de ces grands ponts et tunnels a aussi eu pour effet de faire grimper de 2,5 milliards le déficit d'entretien lié aux structures du réseau routier. Elle est aussi, et de loin, la principale raison de la hausse du déficit de maintien des actifs global du MTMDET. Celui-ci, qui s'élevait à 12,8 milliards il y a un an, s'établit aujourd'hui à presque 14,7 milliards, soit une hausse de 14,8%. Le déficit d'entretien a ainsi légèrement diminué pour les chaussées (de 6,3 à 6,0 milliards), mais il a augmenté de 5,7 à 7,9 milliards pour les ponts et structures.

Le déficit de maintien des actifs pour les 4246 ponts des réseaux municipaux a pour sa part diminué de 854 à 721 millions. Les ponts municipaux sont jugés «en bon état» dans une proportion de seulement 56%, soit le même pourcentage que l'année précédente.