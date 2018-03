 Les contrôles de la SAAQ «perturbent» le transport en commun 

Les contrôleurs routiers de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) ont mené mercredi des interventions pour vérifier la conformité du poids des autobus, en cette période de dégel, ce qui a eu pour effet de «perturber» le service de transport en commun, déplorent les sociétés de transport de Laval, Longueuil et Montréal.

«Exerçant des moyens de pression en lien avec le renouvellement de leur entente collective, les contrôleurs de la SAAQ interceptent, immobilisent et émettent des constats d'infraction», a dénoncé dans un communiqué la Société de transport de Laval (STL).

La Société des transports de Montréal (STM) et le Réseau de transport de Longueuil ont publié des communiqués semblables.

À la STM, une cinquantaine de constats ont été émis mercredi. «Bien que les interventions aient été effectuées sans que des clients soient à bord jusqu'à maintenant, la prise de service par les chauffeurs a été retardée, occasionnant des délais pour les clients», a expliqué la STM. À Longueuil, une vingtaine d'autobus ont été «interceptés».

Selon les sociétés de transport, «les enjeux entourant le poids» des autobus en période de dégel sont «connus et tolérés depuis plusieurs années» par la SAAQ et des «discussions avec le gouvernement» sont en cours «à cet effet». Les sociétés de transport visées expliquent être en «attente d'une régularisation de la situation».

Appelé à réagir par notamment la STL, le ministre des Transports, André Fortin indique avoir «demandé au ministère d'étudier toutes les actions possibles, y compris légales, afin de rectifier la situation rapidement». «Nous ne pouvons pas accepter que la population soit prise en otage de la sorte», a-t-il ajouté, dans une déclaration transmise par courriel.

Le syndicat se défend

La Fraternité des constables du contrôle routier se défend de mener ces vérifications dans le but unique de faire pression sur le gouvernement. «C'est certain que ça amène une pression et je ne vous cacherais pas qu'on n'est pas content présentement», a indiqué le président du syndicat, René Goulet.

«D'un autre côté, comme contrôleur routier, de voir que le ministère sait depuis longtemps qu'il y a des problématiques de surcharge et qu'on laisse rouler les autobus sans rien faire, ça nous préoccupe», ajoute-t-il, rappelant que les contrôleurs «doivent appliquer la loi» et qu'une «surcharge en période de dégel» endommage «plus rapidement» le réseau routier.

Le syndicat soutient avoir appris mercredi que les problèmes de surcharge étaient connus depuis plusieurs années. Il précise par ailleurs que les interventions ont été menées alors que les autobus ne transportaient pas de clients.

La Fraternité des constables du contrôle routier à l'emploi de la SAAQ est sans contrat de travail depuis 2015. Une entente de principe est sur la table depuis février 2017, mais Québec refuserait de tenir ses engagements, selon le syndicat.