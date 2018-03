 Fillette attaquée par un pitbull: la famille « soulagée » 

« On se sent soulagés que tout ça soit terminé. On peut passer à autre chose et regarder vers l'avant », a confié Bernard Biron, le père de l'enfant maintenant âgée de 10 ans. « Le juge a tout dit, a vraiment bien analysé [les faits]. Que [l'homme] soit déclaré coupable, déjà, c'est une première fois au Québec et ça vient créer un précédent », a poursuivi M. Biron.

Karim Jean-Gilles a été reconnu coupable le 22 février dernier de négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles à Vanessa Biron.

Vendredi, le juge Pierre Bélisle de la Cour du Québec a imposé une peine « sévère », peut-être la plus élevée jamais imposée au pays pour un tel crime, à Karim Jean-Gilles. Selon le magistrat, le propriétaire du pitbull a fait preuve d'une négligence « grossière et extrême » ayant mené à l'agression de Vanessa Biron.

La petite, âgée de 7 ans à l'époque, a été attaquée par l'un des chiens de l'accusé au parc Marquise à Brossard, le 20 septembre 2015. Le pitbull l'a mordue au visage et l'a traînée sur plusieurs mètres. La mère septuagénaire de Karim Jean-Gilles, qui accompagnait les animaux, a été incapable de maîtriser les deux chiens.

Le côté gauche du visage de l'enfant restera paralysé pour le restant de ses jours. « Ç'a été un grand bouleversement dans nos vies, a admis M. Biron en entrevue avec La Presse. À part ses séquelles permanentes de paralysie, notre fille va bien. Elle fait du sport, elle va à l'école. Si ça peut mener à des changements pour prévenir d'autres tragédies, ce sera ça. »

PROJET DE LOI 128

Bernard Biron a participé la semaine dernière à Québec à la consultation publique sur le projet de loi 128, visant « à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens », pour lui donner son appui. « Je pense que c'est un projet de loi bien réfléchi », a indiqué M. Biron.

« Le projet de loi 128 comporte un ensemble de mesures et traite de tous les chiens, mais également de ceux qui sont spécialement dangereux. »

Le père de famille, qui habite Brossard, assure qu'il « rester[a] impliqué » pour que le projet de loi soit adopté. La nouvelle loi pourrait interdire au Québec les races pitbull et rottweiler ainsi que leurs croisements.

M. Biron s'explique mal, par ailleurs, la décision de la nouvelle administration Plante de suspendre le règlement adopté sous Denis Coderre qui interdisait notamment les pitbulls sur le territoire de la Ville de Montréal. « Je ne comprends pas où était l'urgence [...] sachant qu'une loi provinciale s'en vient », dit-il.