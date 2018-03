 Disparition d'Ariel Kouakou: le SPVM aura recours aux plongeurs 

Dimanche après-midi, des policiers du groupe tactique d'intervention (GTI) du Service de police de la Ville de Montréal se sont déplacés près du parc des Bateliers dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville à Montréal afin d'effectuer un certain nombre de tests pour vérifier la force du courant, la profondeur de la rivière, ainsi que l'épaisseur de la glace.

«Nous voulions faire ces vérifications, nous préparer et nous placer de façon stratégique pour ne pas non plus mettre les équipes en danger», a rapporté le porte-parole du SPVM Benoit Boisselle, confirmant que les plongeurs s'y rendront, possiblement en début de semaine.

Pendant ce temps, l'enquête de la police continue et en début de soirée dimanche, les enquêteurs avaient reçu plus de 247 informations du public depuis l'annonce de la disparition de l'enfant.