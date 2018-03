Four Loko retarde son retour au Québec

L'entreprise Phusion Projects, qui fabrique la boisson Four Loko, a confirmé cet après-midi qu'elle reportait la mise en marché de son produit au Québec, afin de «contribuer au débat qui a cours actuellement au Québec sur certains breuvages alcoolisés et leur accessibilité aux personnes mineures».

En novembre dernier, la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ) a demandé à Embouteillage Solar de rappeler les produits Four Loko après avoir découvert que ces boissons avec une teneur en alcool de 11,9 % contenaient de l'alcool éthylique plutôt que de la bière, ce qui est contraire à la réglementation pour la vente dans les dépanneurs et épiceries. Four Loko devait toutefois revenir à la charge avec une boisson à base de malt.

Les boissons sucrées à forte teneur en alcool sont revenues au coeur de l'actualité la semaine dernière. Une consommation abusive de boisson FCKD UP est soupçonnée d'être à l'origine de la mort d'Athena Gervais, 14 ans, retrouvée sans vie la semaine dernière à Laval. Au cours du week-end, le Groupe Geloso, fabricant du FCKD UP, a annoncé qu'il retirait son produit des tablettes de la province.

Par voie de communiqué, Phusion Projects a par ailleurs offert ses condoléances aux proches d'Athena Gervais. «Ce triste accident témoigne du sérieux des enjeux reliés à la consommation inappropriée d'alcool telle que l'abus et la consommation par des personnes mineurs», ajoute l'entreprise américaine.

Ce matin, à Toulouse, le premier ministre Philippe Couillard a exprimé le souhait que «Santé Canada fasse diligence et réglemente» la question des boissons sucrées fortement alcoolisées.