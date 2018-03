 Mort d'Athena Gervais: le fabricant de FCKD UP cesse la production 

Le groupe Geloso cesse dès maintenant la production de la boisson sucrée alcoolisée FCKD UP. Le produit sera retiré des tablettes « le plus rapidement possible », a appris La Presse. Le coprésident du groupe reconnaît que ce produit n'aurait jamais dû exister.

Jeudi dernier, Athena Gervais a été retrouvée sans vie dans un ruisseau derrière son école secondaire de Laval. Selon le témoignage d'amis de l'adolescente de 14 ans, elle aurait consommé le produit FCKD UP, lundi sur l'heure du dîner, un peu avant sa disparition. La boisson sucrée comporte une teneur en alcool de 11,9 %.

« Dès ce soir, le groupe Geloso entreprendra les démarches nécessaires avec ses équipes internes, les détaillants et toute l'industrie pour nous sortir complètement de cette catégorie le plus rapidement possible et j'ai ordonné à mes employés l'arrêt immédiat de la production de la boisson FCKD UP. Vendredi dernier, j'ai également ordonné le retrait de toutes les publicités qui la concernent. C'est la bonne chose à faire », a déclaré dimanche soir Aldo Geloso, coprésident du groupe Geloso.

M. Geloso explique que son entreprise, une entreprise familiale québécoise, avait développé ce produit pour faire concurrence à l'arrivée sur le marché de la boisson Four Loko, une boisson sucrée aussi alcoolisée à 11,9 % qui avait connu un succès fulgurant.

« Cela dit, avec le recul, je crois que c'était une erreur d'entrer dans cette catégorie pour faire concurrence à Four Loko. En fait, la catégorie Four Loko ne devrait même pas exister », a admis M. Geloso.

- Avec Fanny Lévesque, La Presse