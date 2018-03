La grande mécène Jacqueline Desmarais s'éteint

André Duchesne

La Presse La Presse Jacqueline Desmarais, grande mécène du monde des arts, notamment pour son apport exceptionnel au développement de l'art lyrique, s'est éteinte. Elle avait 89 ans.

Veuve de l'homme d'affaires Paul Desmarais (1927-2013) qui a mené les destinées de Power Corporation, Mme Desmarais est décédée samedi matin. Depuis le début des années 80, Mme Desmarais s'est engagée dans une multitude de causes liées à la musique, à commencer par le Domaine Forget de Charlevoix, région où les Desmarais ont construit et aménagé leur immense domaine de Sagard. Ce premier engagement s'est multiplié et a mené la philanthrope jusqu'au conseil d'administration du Metropolitan Opera de New York où elle a aussi financé plusieurs oeuvres, surtout celles associées à des créateurs et artistes canadiens tels Yannick Nézet-Séguin, Layla Claire et Robert Lepage. Mais la grande dame a aussi consacré une partie de ses engagements à d'autres causes telles la santé (hôpital Sainte-Justine) et les affaires communautaires (La rue des Femmes).

«Depuis de nombreuses années, Mme Desmarais est reconnue comme une mécène suscitant l'admiration dans le milieu des arts et de la culture.» Louise Roy

chancelière de l'Université de Montréal, le 13 octobre 2011, jour où elle a décerné à Jacqueline Desmarais un doctorat honorifique lors de la collation des grades de la faculté de musique

« Mécène et philanthrope, Jacqueline Desmarais soutient sans faillir le milieu de la musique depuis la fin des années 1970. Son immense générosité nourrit depuis des décennies la vitalité artistique, culturelle et communautaire de Montréal », indiquait le texte biographique rendu public lorsque le maire Denis Coderre l'a faite commandeur de l'Ordre de Montréal le 17 mai 2017, jour du 375e anniversaire de fondation de la ville. Née Maranger en 1928, à Sudbury, en Ontario, Jacqueline Desmarais a fait des études en soins infirmiers à l'Université d'Ottawa à la fin des années 40. Déjà, nourrie par la passion de son père pour la chanson et l'harmonica, elle adorait la musique et chantait notamment du jazz. Un soir, alors qu'elle se rend voir un spectacle de Duke Ellington à la salle Standish Hall, à Hull, le grand musicien, informé de son talent de chanteuse, la fait monter à ses côtés sur la scène.

«Il [Ellington] m'a demandé ce que j'aimerais chanter. J'ai dit Sophisticated Lady, probablement la chanson la plus difficile qu'il a écrite. Ça s'est très bien passé. J'avais pas mal de voix quand j'étais jeune.» Jacqueline Desmarais

en entrevue à Alain de Repentigny dans La Presse, le 11 juin 2011

Le 8 septembre 1953, Jacqueline Maranger épouse Paul G. Desmarais, un jeune homme d'affaires de 26 ans qui gère la Sudbury Bus Lines, entreprise d'autobus de son père sise dans cette ville ontarienne. Le couple aura quatre enfants : Paul Jr, André, Louise et Sophie. Au fil des ans, M. Desmarais construira l'empire que l'on sait. Sa femme Jacqueline, qu'il appelait affectueusement Jacky, sera constamment à ses côtés, donnant un coup de main discret mais toujours efficace. « M. Desmarais était un homme un peu timide, audacieux mais réservé. Jacqueline organisait sans cesse des réceptions et des dîners pour lui faire rencontrer des gens d'affaires et ça l'a beaucoup aidé dans sa carrière, a déclaré Gilles Loiselle, conseiller et proche ami de Paul Desmarais dans une entrevue accordée à Radio-Canada au lendemain de la mort du financier, en octobre 2013. Elle était toujours là quand il y avait une décision à prendre. Et, pour lui, Jacqueline, c'était sacré. » LA MUSIQUE Ses premiers pas dans le mécénat, Mme Desmarais les faits en 1981 au Domaine Forget, dans Charlevoix. Puis, en 1984, elle se joint au conseil d'administration de l'Opéra de Montréal. En mai 1989, elle fonde la Guilde de l'Opéra de Montréal, organisme voué autant à promouvoir les activités de l'Opéra qu'à lui assurer une meilleure assise financière. Un mois plus tard, elle annonce le versement d'un don de 100 000 $ à la Guilde. Ces engagements ouvrent la voie à plusieurs autres dans le monde musical au fil des ans. En 1997, Mme Desmarais crée une fondation à son nom pour donner des bourses à de jeunes chanteurs d'opéra canadiens. Au fil des ans, plusieurs chanteurs aujourd'hui très connus, parmi lesquels on nommera Marie-Josée Lord, Marc Hervieux et Julie Boulianne, bénéficieront de ces dons leur permettant de parfaire leur art. Un nouvel engagement de Mme Desmarais survient en février 2004 alors qu'elle participe à la fondation de l'Institut canadien d'art vocal. Elle consacre aussi temps et argent à l'Orchestre symphonique de Montréal (OSM), à l'Orchestre Métropolitain de Montréal et au Metropolitan Opera de New York, dont elle devient membre du conseil d'administration en 2007. Cette passion pour la musique classique et l'opéra, Mme Desmarais la doit en bonne partie à Pierre Béique (1910-2003), administrateur qui a participé à la fondation de l'OSM et qui était un ami intime des Desmarais. « Il a commencé à m'inviter aux concerts de l'OSM, puis il a guidé mes pas vers l'opéra, dira-t-elle dans l'entrevue accordée à Alain de Repentigny. Le premier qu'il m'a suggéré d'écouter, c'est Le trouvère [Verdi] parce que tout est beau dans Le trouvère. Ç'a été un coup de foudre pour moi. » La reconnaissance de Mme Desmarais envers M. Béique s'est exprimée de façon éclatante lorsqu'en 2014 est inauguré le Grand Orgue Pierre-Béique de la Maison symphonique de Montréal. L'achat de ce gigantesque instrument de 6489 tuyaux a été entièrement financé par Mme Desmarais. Le don est évalué à quelque 5 millions de dollars. Ce ne sera pas la dernière contribution d'exception. On sait que Mme Desmarais a financé, en janvier 2012, l'achat d'un violoncelle Stradivarius fabriqué en 1707 pour l'usage de Stéphane Tétreault, étoile montante (il a alors 18 ans) de cet instrument. Le coût d'acquisition dépassait les 6 millions de dollars. Discrète quant à la valeur de ses engagements financiers, Mme Desmarais a toujours préféré, dans ses rares entrevues et interventions publiques, évoquer son amour de la musique et de ses protégés, des chanteurs et musiciens d'exception qu'elle appelait parfois ses « enfants ».

«Je n'ai jamais fait cela pour les honneurs, ça ne m'a même pas effleuré l'esprit. Je l'ai fait par amour pour la musique et pour le chant.» Jacqueline Desmarais

à la journaliste Caroline Rodgers dans un article de La Scena Musicale publié en février 2013