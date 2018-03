329 millions de plus pour de nouvelles routes

Le ministre des Transports, André Fortin, a rendu publique hier, à Trois-Rivières, une première portion de la programmation des travaux routiers projetés par son ministère pour la période 2018-2020, qui prévoit des investissements de 4,8 milliards sur deux ans pour la réfection des ponts et des chaussées et la construction de nouvelles infrastructures, dans l'ensemble du Québec.

C'est une hausse de 200 millions par rapport au budget de l'an dernier. Cette augmentation ira pour l'essentiel aux travaux d'asphaltage et d'amélioration des chaussées, dont le budget passe de 1,2 à 1,4 milliard.

Depuis plusieurs années, la réfection des ponts et structures avait pris le pas sur toutes les autres priorités du Ministère. En 2018-2020, pour la première fois en au moins cinq ans, la part du budget consacrée à l'entretien et à la réparation des ponts va glisser sous la barre des 50 % des investissements routiers. Avec des sommes prévues d'un peu plus de 2 milliards, l'entretien des ponts et structures accaparera 42 % des budgets annoncés d'ici 2020.

NOUVELLES INFRASTRUCTURES

À l'inverse, le budget consacré à des projets de nouvelles infrastructures passera de seulement 464 millions, pour la période 2017-2019, à 793 millions en 2018-2020. Une telle somme est largement insuffisante pour financer de grands projets routiers qui ont été évoqués publiquement par divers membres du gouvernement Couillard depuis l'an dernier, comme l'élargissement de l'autoroute 50, le parachèvement de l'autoroute 19 ou la mise aux normes de la route 117.

« Les annonces d'aujourd'hui, a expliqué le ministre, concernent essentiellement des budgets de conservation des ponts et des chaussées. Mais il y aura certainement des projets spécifiques que nous serons en mesure d'annoncer en marge de la programmation routière, au cours des prochaines semaines. »

Les projets routiers retenus pour la programmation des travaux 2018-2020 feront prochainement l'objet d'annonces distinctes dans chaque région du Québec.