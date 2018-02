Une adolescente de Laval portée disparue

La jeune fille devait se présenter à un rendez-vous, vendredi. Elle a quitté son domicile pour s'y rendre, mais ne s'est jamais présentée. Kelly a de mauvaises fréquentations, selon sa famille, qui craint pour sa sécurité. L'adolescente n'en est pas à sa première fugue.

«Elle pourrait se trouver sur le territoire de Laval, Montréal ou même à l'extérieur de la province», a écrit le SPL dans l'avis de disparition.

Kelly a la peau blanche et parle français. Au moment de sa disparition, elle avait les cheveux teints de couleur rouge. Elle a les yeux pers, mesure 1 m 55 (5' 1'') et pèse 54,5 kg (120 lbs). Elle a un tatouage d'un fusil d'assaut, un AK-47 avec l'inscription «Only God Can Judge Me» sur l'avant-bras droit.

Quiconque détient de l'information qui pourrait permettre de retracer l'adolescente peut contacter de façon confidentielle la Ligne-Info au 450 662-INFO (4636) ou le 911 en mentionnant le dossier LVL 180224 041.