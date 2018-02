Chutes sur la glace: trois fois plus d'appels au 911

La Presse Canadienne

Les nombreuses chutes sur les trottoirs devenus glissants à cause des changements rapides de la météo créent des maux de tête aux ambulanciers et aux répartiteurs du 911. Entre 9 h et 13 h dimanche, Urgences-santé a reçu trois fois plus d'appels pour les régions de Montréal et de Laval par rapport à la normale.