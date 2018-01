L'animateur Jacques Languirand est décédé

Sa famille a fait cette annonce par communiqué cet après-midi.

La famille de l'animateur et homme de lettres a annoncé qu'une cérémonie intime entre proches aurait lieu prochainement.

Une vie mouvementée

Jacques Languirand avait de ces rires homériques qui donnait à croire que la vie avait toujours été bonne pour lui. Au contraire. Ce n'est que dans la cinquantaine que ce disciple de Pythagore et de McLuhan parviendra à trouver un semblant de sérénité. Il voit le jour à Montréal le 1er mai de 1931. Sa mère, Marguerite, décède alors qu'il n'a que trois ans. Son père, Clément, un enseignant, entretiendra jusqu'à la fin de sa vie une relation conflictuelle avec son fils. Il n'hésitait pas à le battre pour marquer sa domination. Plus tard ce sera par des missives qu'il fera connaître sa désapprobation quand le fils atteindra à la notoriété. Jacques Languirand sera sévèrement éprouvé par cette présence tyrannique. Tenté par la délinquance, il sera renvoyé de deux collèges.

L'air de Paris

Le monde du théâtre le fascine et il essaie de se rapprocher de la troupe des Compagnons de Saint-Laurent. Un de ses amis est à Paris, et à dix-neuf ans il décide d'aller le rejoindre. Avant de partir, il prend des arrangements avec des publications artistiques locales pour devenir leur correspondant là bas. Bien qu'il ne sera pas payé, il aura au moins les lettres nécessaires pour s'introduire dans la vie parisienne. Il décroche un emploi à la RDF (Radiodiffusion française) comme chroniqueur. Il aura pour patron le grand poète de la Résistance, Pierre Emmanuel qui lui communique les premiers rudiments du métier de journaliste. Il interviewe entre autres Claudel, Montherlant et Cocteau. Ses amis dans la capitale française ont pour nom Hubert Aquin et François Hertel. Après quatre ans de séjour, une pleurésie le ramène à Montréal.

À Radio-Canada International

En juilllet 1953 il entre au service international de Radio-Canada. C'est là qu'il fait la rencontre de Judith Jasmin et de René Lévesque. Peu de temps après, il fait la connaissance de Yolande Delacroix-Pelletier, qui a été décoratrice à la télé de Radio-Canada et maquilleuse. C'est le coup de foudre. Il retourne à Paris et oeuvre pour un producteur de films. Il épouse aussi sa Yolande. Hubert Aquin qui est devenu entre-temps réalisateur à la radio de Radio-Canada lui commande des textes. De son côté, la télévision naissante ouvre des perspectives. Et c'est René Lévesque qui lui demande de se joindre à son émission d'affaires publiques, Carrefour.

Première création théâtrale

En 1956 Languirand crée sa première pièce de théâtre « Les insolites » présentée au Gesù et qui lui vaudra de décrocher les trophées Arthur-Wood et Sir Barry Jackson soulignant tous deux cette comédie dramatique comme la meilleure pièce canadienne. Ce qualificatif d'insolite collera longtemps à la personne de Languirand. Encouragé par ce succès, il fonde le théâtre de Dix heures dans ce qui était l'ancien cabaret du Saint-Germain-des-Prés. Mais l'expérience est peu concluante. Il travaillera sans relâche pour Radio-Canada, tant à la radio qu'à la télé, signant des adaptations théâtrales ou comme journaliste d'affaires publiques. Les affaires vont rondement, mais Languirand à l'impression de faire du sur-place. En 1961 il retourne à Paris pour deux ans. Bonne nouvelle du Canada, il obtient le Prix du Gouverneur-général du Canada pour son livre regroupant « Les insolites » et « Les violons de l'automne ». C'est pour cette dernière oeuvre théâtrale qu'il entreprend de se muer en producteur et de louer le théâtre de la Comédie de Paris. La critique française éreinte la pièce qui fait un four.

Billets à rabais

Retour à Montréal où il co-anime « Aujourd'hui » avec Michelle Tisseyre. Il ne se fait pas que des amis. Certains vont jusqu'à le trouver pédant. Pris en grippe par des recherchistes dont il ne veut pas devenir le perroquet, il finit par être renvoyé de Radio-Canada. Languirand était déjà secrétaire-général du Théâtre du Nouvea-Monde et adjoint de Jean Gascon. Le milieu du spectacle doit à Languirand une technique de marketing qui sera largement repris depuis. Quand la billetterie est faible, il met en marche un réseau de ventes de billets à rabais qu'on écoule auprès de groupes cibles. C'est le secret le mieux gardé pour sauver les apparences. L'année précédant l'Exposition universelle de Montréal, il travaillera d'arrache-pied pour la conception de pavillons thématiques à la fine pointe du multimédia. L'argent coule à flot mais fond aussi vite. Languirand qui est un chaud lapin multiplie les aventures. Il agit comme s'il vivait en union libre.

Sa plus grande catastrophe

En 1967, il se lance dans l'aventure culturelle la plus catastrophique de sa carrière, la fondation du Centre culturel du Vieux-Montréal dans l'emplacement de l'ancienne Bourse de Montréal (aujourd'hui Théâtre du Centaur). Le fédéral a consenti cent mille dollars en subventions. On s'attendait à une contrepartie du gouvernement provincial qui n'est pas venue. Le Centre ouvre ses portes en novembre, pour les fermer aussitôt un mois plus tard! En découle une faillite de plus d'un demi-million de dollars. Languirand entre en dépression et sera obligé de suivre une thérapie. De là naîtra de grands questionnements sur le sens de la vie.

Vers l'enseignement

Une fois remis de ses émotions, il deviendra professeur à l'École nationale de théâtre et chargé de cours à l'Université McGill. Il deviendra par la suite, et durant douze ans, professeur titulaire en communication de cette dernière institution. L'ironie du sort veut que lui l'autodidacte, devienne professeur d'une université qui ne l'aurait sans doute jamais acceptée comme élève...Curieux de tout, Languirand, qui a pour devise « Dire oui à ce qui est » fait l'expérimentation de drogues psychédéliques. Il note quasi scientifiquement ses observations. Le 13 septembre 1971 c'est la première de « Par quatre chemins », cette émission radiophonique culte de Radio-Canada. D'abord une quotidienne où le communicateur fait la somme de toutes ces lectures qui mêlent spiritualité, ésotérisme et sciences humaines. Des propos ponctués de son célèbre rire « tripatif ». L'animateur prend soin de ne pas succomber à la tentation de devenir une sorte de gourou. Il publie « De McLuhan à Pythagore » sorte de grammaire de la communication.

Le Centre Mater Matera

Son terrible père meurt le 29 août 1980. Languirand est presque soulagé. Avec son épouse Yolande, il ouvre non loin de Cowansville le Centre Mater Materia. Ça se veut un lieu de réflexion sur la condition humaine. Il collabore intensément avec l'ex-jésuite et philosophe Placide Gaboury. Languirand est débordé. Il se multiplie en conférences, émissions à préparer, livres en chantier.

Il fait constamment la navette entre sa maison principale à Westmount et le Centre qui s'avère plus accaparant qu'il ne le pensait. Le couple se voit contraint de le fermer cinq ans plus tard en 1985. C'est le burn-out pour Languirand dont il témoigne dans un livre à succès « Prévenir le burn-out ». Le 1er mai 1991 on marquera le coup en commémorant cinq anniversaires : quarante-deux ans comme acteur majeur du monde de la communication, trente-cinq ans de ses débuts à Radio-Canada et la création des Insolites, les vingt ans de Par quatre chemins, et son soixantième anniversaire. Toute la journée Radio-Canada le fête à travers diverses émissions. La Presse le consacre cette même semaine comme « Personnalité de la semaine ».

Au fil du temps, Jacques Languirand avait pris ses distances avec le théâtre. Il aura fallu une demande de Robert Lepage pour qu'il remette le pied à l'étrier comme comédien dans la trilogie de Shakespeare monté par ce dernier. C'est l'occasion d'une tournée internationale. Le 23 juin 1997, Yolande s'éteint victime d'une embolie cérébrale. Languirand mesure ce qu'il doit à celle qui l'a accompagné dans cette vie parsemée d'embûches. L'année suivante, en février il fait la rencontre de Nicole Dumais qui prendra le relais dans sa vie affective. Le mois suivant, Jacques est hospitalisé trois fois en moins d'une semaine. On procède à deux angioplasties. Depuis des années il souffrait de problèmes artériels et devait recourir à de la nitroglycérine. Mais Languirand ne s'inquiète pas outre mesure à l'idée de mourir. Il dira voir la mort comme un voyage psychédélique et cette croyance avait tout pour le réconforter. Jusque dans les dernières années de sa vie, il aura fait preuve de caractère.

On n'oubliera pas de sitôt ce scandale qu'il provoquera à l'occasion de la conférence de presse en marge du dévoilement de la programmation de la Radio-Canada à mi-août l'été 2011. Vexé de ne pas avoir été invité à monter sur la tribune au même titre que les autres animateurs, il fait un esclandre remarqué devant es journalistes et invités présents. D'un côté il ne se gênera pas pour traiter d'imbéciles les responsables de la communication puis se tournant vers les cadres de la radio il leur adressera un doigt d'honneur. Dès le lendemain, la direction de la radio le suspendra de son émission. Languirand qui ne commentera pas davantage, poursuivra alors sa participation à l'émission Repères au canal Vox qu'il avait initié plus tôt sur le web.

Un mois plus tard, Languirand rencontrera la direction avec laquelle il aura une franche discussion au cours de laquelle il admettra que ses propos étaient déplacés en la circonstance. Radio-Canada passant l'éponge, il retrouvera le micro en octobre suivant pour une 41e saison d'affilée. Maintenant sa voix, ses rires ne sont plus au rendez-vous. Le monde des communications ressent cruellement la perte de ce géant des ondes.