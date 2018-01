La situation s'améliore sur les routes du Québec

Pour la plupart des régions, c'est la visibilité sur la route qui devient meilleure d'heure en heure. « Sur l'île de Montréal, c'est maintenant très praticable, les conditions se sont grandement améliorées et en plus le soleil point, alors c'est une bonne chose », indique le porte-parole de Transports Québec, Louis Lalancette.

Néanmoins, autour de l'île, les autoroutes demeurent enneigées pour la plupart. Sur la 10 et la 15, la visibilité pouvait encore être réduite par endroit. L'autoroute 30 était « toujours problématique » dans le secteur entre Sainte-Julie et Sorel en raison de la présence de chaussée glacée et de lames de neige, entre autres.

Sur la 40 et la 20, entre Montréal et Québec, la visibilité était meilleure, allant de bonne à réduite, mais la route était enneigée. Sur la route 175 dans le parc des Laurentides, « plusieurs tronçons » étaient « enneigés à la grandeur » et offraient des visibilités totalement nulles.

À l'aéroport Montréal-Trudeau, de nombreux vols ont été annulés ou retardés en raison de la tempête.

