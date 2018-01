La météo se déchaîne sur l'est du Québec

(Montréal et Québec) Une tempête hivernale accompagnée de vents violents s'abat depuis jeudi sur l'est du Québec, particulièrement dans la région de la Gaspésie.

La région a déjà reçu environ 40 centimètres de neige depuis jeudi soir. Environnement Canada y prévoit 10 à 15 centimètres de neige supplémentaires d'ici samedi matin. La tempête a également paralysé le transport routier dans la région. Le transporteur Orléans Express a annoncé des retards et des annulations de trajets d'autocars pour la journée de vendredi.

Par ailleurs, Environnement Canada a émis un avertissement de froid extrême pour les régions de l'Abitibi-Témiscamingue et des Laurentides et pour les secteurs du Lac-Saint-Jean, Gatineau, Mont-Laurier et La Tuque.

Les conditions météorologiques sont moins difficiles à Montréal où 5 à 10 centimètres de neige sont tombés. Toutefois, le froid qui sévit sur l'est des États-Unis a eu des répercussions importantes sur le transport aérien et a causé l'annulation de plus de 740 arrivées et départs à l'aéroport Montréal-Trudeau jeudi.

24 évacués en Gaspésie

La tempête qui a frappé durement l'est du Québec a entraîné la fermeture de plusieurs routes, des pannes électriques, des inondations et l'évacuation de 24 résidants en Gaspésie.

À Matane et Chandler, plusieurs maisons ont été inondées dans la nuit, à marée haute. À plusieurs endroits, la glace n'était pas assez solide pour retenir l'eau balayée par les vents violents.