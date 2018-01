La bombe météo s'abat sur l'est du Québec

(MATANE) La bombe météorologique qui avait été prévue par Environnement Canada s'abat sur l'est du Québec depuis mercredi soir, entraînant avec elle de très fortes rafales, des précipitations de neige abondantes et des débordements côtiers.

Depuis mercredi soir, le ministère des Transports maintient la fermeture de la route 132 sur l'énorme distance entre Saint-Roch-des-Aulnaies et Gaspé ainsi qu'entre Chandler et Matapédia. Il en est de même pour la route 299 qui traverse le Parc national de la Gaspésie entre Sainte-Anne-des-Monts et New Richmond ainsi que pour la route 198 entre l'Anse-Pleureuse et Murdochville.

Plusieurs autres routes secondaires sont impraticables et certaines autres sont interdites aux véhicules lourds.

