Météo à venir : «Ce ne sera pas beau!»

Plus de la moitié des vols prévus jeudi à l'aéroport Logan de Boston ont été annulés, de même que près de la moitié des vols à l'aéroport La Guardia de New York, selon l'Associated Press. Deux autres aéroports de la région de New York - JFK et Newark - sont également touchés.

Baptisée Grayson par les Américains, la tempête a frappé jeudi le sud-est des États-Unis. Plusieurs compagnies aériennes ont déjà annulé de nombreux vols et prévoient en annuler des centaines d'autres alors que le gros de la dépression doit s'abattre sur le nord-est du pays, avant d'atteindre le Québec et les Maritimes.

Toutes les régions vont recevoir de la neige, certaines plus que d'autres. À Montréal, on attend de 5 à 10 cm. Dans les Cantons-de-l'Est et à Québec, ce sera le double : de 10 à 20 cm. Mais c'est dans l'est de la province que les précipitations seront le plus abondantes : de 20 à 40 cm.

La tempête hivernale, en provenance de la côte est américaine, va frapper fort jeudi soir, particulièrement dans les régions du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et de la Côte-Nord. Vents exceptionnellement forts, neige aveuglante, formation de congères et avertissements de blizzard sont au programme. De quoi rendre la conduite périlleuse, voire catastrophique.

À Montréal, des dizaines de vols à destination ou en provenance des Maritimes et de la côte est américaine sont annulés jeudi. Les voyageurs sont invités à vérifier l'état de leur vol avant de se rendre à l'aéroport.

«Je ne voudrais pas être alarmiste, mais ce ne sera pas beau. Il faudrait éviter de se déplacer sur les routes [jeudi] soir et même vendredi durant la journée. La visibilité sera nulle», affirme M. Bégin.

Et le froid? Il sera... extrême. La vague de froid glacial qu'on a connue à la fin de décembre, une des plus longues, sinon la plus longue de l'histoire du Québec depuis 1942, va se poursuivre.

«Des températures très froides vont suivre la dépression, indique M. Bégin. Avec le refroidissement éolien, on va atteindre - 20 et - 30 degrés. La nuit de samedi à dimanche sera très froide.»

L'an dernier, à pareille date, il faisait 2 °C à Montréal! Comme quoi les années se suivent, mais ne se ressemblent pas.

«Bombe météo» dans l'est du québec

Ce ne sera pas la première fois que les résidants de l'est du Québec et de la Côte-Nord subiront les ravages d'une «bombe météo». L'an dernier, à la veille du jour de l'An, ce rare cocktail météo s'était abattu sur l'est de la province, faisant des dommages importants. La mer s'était déchaînée et les vagues déferlantes avaient malmené plusieurs résidences riveraines, comme à Sept-Îles, où cinq maisons ont dû être détruites.

Des domiciles ont aussi dû être déplacés à Percé, en Gaspésie. Quelque 20 millions ont d'ailleurs été investis depuis pour que la petite ville touristique se remette de cette tempête historique, rapportait la semaine dernière Le Soleil.

Des avertissements «d'onde de tempête», ce qui implique de possibles déferlements de vagues et débordements côtiers, sont en vigueur jeudi pour plusieurs villes de la Gaspésie et l'est de la Côte-Nord.

- Avec Fanny Lévesque, La Presse