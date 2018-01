 Environnement Canada lève l'avertissement de froid extrême 

En entrevue, le météorologue Jean-Philippe Bégin explique que de faibles précipitations de neige ont amené des températures légèrement moins froides sur le sud de la province.

Le mercure demeure tout de même sous les normales saisonnières.

Le Québec devrait être secoué par une nouvelle tempête d'ici la fin de la semaine. Une dépression en formation sur la côte Est américaine devrait dégénérer, jeudi et vendredi, en un cocktail de précipitations.

L'Estrie, l'est du Québec et les provinces maritimes devraient être les plus fortement touchés.

Jean-Philippe Bégin évoque «un mélange de neige, de grésil, de pluie verglaçante, suivis d'une finale en pluie qui devrait geler au sol avec le retour de l'air froid vendredi».

Certains secteurs situés au nord de la trajectoire de la tempête, notamment la Gaspésie et la Côte-Nord, pourraient recevoir l'ensemble des précipitations sous forme de neige.

Cette dépression sera accompagnée de vents allant de modérés à forts sur tout le Québec.

Les températures glaciales devraient être de retour dès vendredi.