 Une «petite fille des Îles» avec le vent dans les voiles 

Fanny Lévesque

La Presse

Il n'y a pas que les voiles qu'elle hisse qui sont grandes. Ses ambitions le sont aussi. Catheryne Langford a mis pied à terre pour le temps des Fêtes après un périple de sept mois en mer. Celle qui n'était jamais montée à bord d'un voilier il y a un an à peine et qui mettra bientôt le cap sur l'Arctique insuffle maintenant à la jeunesse des Îles de la Madeleine l'espoir que « tout est possible ».